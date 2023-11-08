مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.. مبادرات تدعم التحول إلى مدن ذكية

تهدف المدن الذكية إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة قائمة على التكنولوجيا تكون صديقة للبيئة ومحفزة على التعلم والإبداع، إذ تعتمد هذه المدن بشكلٍ أساسي على البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات مع التركيز على الإنسان في المقام الأول، وتستجيب كذلك للظروف الاقتصادية والمعرفية والاجتماعية المتغيرة بخلاف المدن التقليدية.

دور حيوي

وتؤدي المعرفة دوراً محورياً في مسيرة التحول إلى المدن الذكية، إذ تعد أحد العوامل الأساسية لتحقيق هذا الهدف بإسهامها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المدن الذكية عبر تحليل البيانات وتحديد احتياجات المواطنين، إضافة إلى تنمية الإدارة الحضرية والاستدامة البيئية وتحسين الابتكار والتطوير ورفع مستويات الأمن والسلامة ودعم القطاع الصحي وأنظمة النقل والاتصالات، وتعزيز الإنتاج والكفاءة. وتتيح المعرفة للجهات المعنية إمكان استيعاب التكنولوجيا الحديثة، ما يمكِّنها من اتخاذ القرارات الصائبة في شأن تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة للتحويل للمدن الذكية.

ولأن المعرفة هي الأساس الذي يمكن به تحقيق التطور والتقدم في مختلف المجالات، تعد المدن الذكية من أهم المجالات التي تحتاج إلى المعرفة والتعلّم المستمر، فيمكن للتعلم المستمر تعزيز روح ريادة الأعمال والإسهام في تنمية فرص جديدة في مجال التكنولوجيا والابتكار في المدن الذكية.

((مشروع المعرفة))

وتؤدي مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة دوراً حيوياً في دعم التحول إلى مدن ذكية، فتسهم بمشروعاتها ومبادراتها المعرفية المتنوعة في النهوض بالقدرات المعرفية للشباب. ومن بين هذه المبادرات التي تدعم التحول إلى مدن ذكية مبادرة ((مشروع المعرفة)) كما تقدم المؤسسة برامج تعليمية وتدريبية تساعد على تطوير مهارات الفرد وزيادة وعيه بأهمية المعرفة والتعلم المستمر في تحقيق التقدم وتطوير المجتمع.

وتؤمن المؤسسة بأن التكنولوجيا والمعرفة هما الأساس لتحويل المدن واستدامتها وتعزيز سعادة سكانها، فتعمل على تعزيز الوعي بأهمية التحول إلى المدن الذكية وتشجيع الابتكار والتطوير في هذا المجال كما تشجع المؤسسة على البحث والابتكار وتوفير الدعم للمشروعات والأفراد الراغبين في تطوير حلول ذكية لمشكلات الحياة الحضرية، فتؤدي دوراً مهماً في تمكين رواد الأعمال وتقديم الدعم الضروري لهم لبدء مشروعاتهم الخاصة في مجال التكنولوجيا والمعرفة عبر جائزة محمد بن راشد للمعرفة وغيرها من المبادرات.

ومن بين المبادرات المعرفية الأخرى للمؤسسة والتي لها تأثير مباشر في التنمية بشكل عام ودعم إمكان إنشاء المشروعات التنموية الكبرى كالمدن الذكية، ((مؤشر المعرفة العالمي)) الذي يعد إضافة مهمة للرصيد المعرفي العالمي المتعلق ببناء المؤشرات التنموية. وتعد دبي واحدة من المدن التي تتربع على عرش المدن الذكية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، فيتبنى مشروع مدينة دبي الذكية استراتيجية تحويل نحو 1000 خدمة حكومية إلى خدمات إلكترونية.