«دبي للثقافة» تتوج الفائز في مسابقة القوز للريادة الإبداعية

اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) فعاليات ((منتدى القوز للريادة الإبداعية))، الذي نظمته على مدار يومين في ((السركال أفنيو)) في منطقة القوز الإبداعية، بهدف إبراز أهمية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وما يتضمنه من فرص تنموية، وتمكين رواد الأعمال وتحفيزهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة. وشهد حفل الختام، الإعلان عن فوز فاطمة الجناحي بـ((مسابقة القوز للريادة الإبداعية))، الهادفة إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تعزز من قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، ودعم ومساعدة الشركات الناشئة، وتزويدها بما تحتاجه من أدوات رئيسية تمكنها من التواصل مع أعضاء المجتمع الإبداعي والشركاء الاستراتيجيين.

فرص استثمارية

وفي هذا الإطار، أكدت خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في ((دبي للثقافة)) أن دبي أصبحت نقطة جذب لرواد الأعمال والمستثمرين، بفضل ما تمتلكه من فرص استثمارية وبيئة إبداعية مستدامة تلبي متطلبات المبدعين في كل المجالات، وتقدم لهم تسهيلات تمكنهم من النجاح والتطور. وقالت: ((تمتاز دبي بتنوع نسيجها الثقافي، وبامتلاكها منظومة تشريعية متطورة تفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال وتتيح لهم تحقيق أهدافهم وطموحاتهم وتأسيس ومزاولة أعمالهم ومشاريعهم المرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية، ما يعزز من جاذبية الإمارة لأصحاب المواهب والاستثمارات الجديدة))، منوهة إلى أن تنظيم ((منتدى القوز للريادة الإبداعية)) يساهم في تطوير المجتمع الإبداعي في دبي، وتحقيق رؤية الإمارة الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

8 مشاريع

وتأهلت 8 مشاريع نوعية لنهائيات ((مسابقة القوز للريادة الإبداعية))، تم اختيارها من بين أكثر من 180 طلباً تقدمت للمشاركة فيها، حيث تولت لجنة تحكيم متعددة الخبرات ضمت كلاً من: عيسى أغابي، المؤسس والشريك الإداري لشركة ((آكسس بردج فنتشرز))، وإيدي فرحات، المدير التنفيذي في ((أي آند الاستثمار))، ورافي ديكرانيان، مدير الابتكار والمشاريع الجديدة في ((غرين هاوس)) ضمن مجموعة شلهوب، ومحمد كاظم، مؤسس مشارك لشركة ((تماشي))، وناز جبريل، الرئيسة التنفيذية لمجلس دبي للتصميم والأزياء، عملية مناقشة وتقييم الأفكار والمشاريع المشاركة في المسابقة.

وحصل الفائز بالمركز الأول في ((مسابقة القوز للريادة الإبداعية)) على مكافأة مالية قدرها 50 ألف درهم، بالإضافة إلى حزم دعم متنوعة، مقدمة من مجموعة شركاء ((دبي للثقافة)) من القطاعين الحكومي والخاص، ومن بينها ((ليتس وورك)) التي منحته 200 نقطة ومجموعة اعتمادات يمكن استخدامها في أكثر من 100 مساحة عمل مشتركة، إضافة إلى 100 نقطة للفائز في المركز الثاني والثالث، أما تطبيق ((حي)) فمنحه عرضاً خاصاً لترويج ملفه التجاري لمدة عام كامل، وفي الوقت نفسه قدم لبقية المرشحين فرصة نوعية لمشاركة عروضهم الترويجية عبر التطبيق الذكي.