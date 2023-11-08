سيف السعدي: القصيدة عالم من الإلهام

يعد الشاعر سيف السعدي من أبرز الشعراء الإماراتيين والخليجيين على الساحة، إذ ينطق شعراً كيفما تحدث، ويهوى الإبداع ويستوطنه منذ سنوات طويلة، ومسيرته حافلة بالعطاء والإحساس المرهف وتكللت مسيرته بالعديد من محطات النجاح والتكريم، وآخرها الفوز بلقب ((الشخصية الإبداعية)) من جائزة كنز الجيل التي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية بهدف تعزيز مكانة الشعر وخاصة النبطي وإبراز دوره مرآة للمجتمع.

جمال وخيال

((البيان)) التقت الشاعر سيف السعدي الذي أكد أن القصيدة في الأساس عالم من الإلهام، ولأجل أن يكتبها الشاعر عليه أن يعيش في عالم آخر منفصل عن الواقع، فيحلّق في فضاءات الجمال والخيال والدهشة، مشيراً إلى أن الفوز بلقب ((الشخصية الإبداعية)) يعني له الكثير، وأضاف: ((نحن في وطن يقدّر أبناءه ويكرمهم ويشجعهم ويدعمهم في المجالات كافة كما تحرص القيادة الرشيدة لدولتنا على تكريم كل مبدع ومتميز)).

ويرى السعدي أن الإبداع يحتاج إلى تشجيع، ولكنه يؤكد أن الاجتهاد أهم، مضيفاً: ((إذا شجعت شخصاً غير مجتهد لن تجني شيئاً مفيداً، أما حينما نشجع من يتعب على نفسه فهنا نرى الإبداع، وفي الأساس الإبداع أصله موهبة ربانية، تولد مع الإنسان ويعمل الذكي والمهتم على صقل نفسه بالمعرفة وأخذ المشورة من أصحاب الخبرة ممن سبقوه في هذا المجال)).

طقوس كتابية

وعن طقوس كتابة القصيدة يقول: ((أنا القصيدة تكتبني ولا أكتبها، أنا لا أفتعل كتابة القصيدة قد تكون لدي فكرة ما، ولكن لا أجبر نفسي على كتابتها إلا حين تتبلور وتكتمل في ذهني وتكتب نفسها، لا أستطيع أن أقول غداً سأكتب قصيدة، يمكنني أن أكتب نظماً وهو مختلف عن الشعر، فالشعر كلام خارج عن الطور الذي لا يتوقعه حتى صاحب القصيدة نفسه)).

وأكد أن لدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أكبر الأثر في مسيرته وخاصة حينما اختاره سموه ليشرف على صفحة الشعر الشعبي في ((البيان)) منذ سنة 1990، فكانت محطة مهمة في حياته.

وأشار السعدي إلى أنه يمتلك من القصائد ما يكفي أربعة دواوين، إلا أنه لم يتلقَ طلباً من أي جهة لجمعها وتوثيقها، وقال: ((ما دام يطلق على قصائدي شعراً فلا خوف عليها، الشعر لا خوف عليه وحتى لو لم يطبع، وإلا لما بقيت أشعار المتنبي وغيره حتى اليوم)).