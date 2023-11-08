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إماراتيون يجيدون الكورية وكوريون يتقنون العربية

11/8/2023 7:21:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف اختيار كوريا الجنوبية ضيف شرف ((معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023)) هذا العام عن اهتمام متبادل بالثقافتين العربية والكورية، وآفاق واعدة للتعاون الثقافي بين البلدين.

تقول كيم نام تشون (جنة)، وهي من كوريا الجنوبية، مترجمة وعضو جمعية الصداقة الإماراتية الكورية، وتتقن اللغة العربية: ((علاقتي باللغة العربية بدأت مبكراً، فكان لدي اهتمام في البداية بالإغاثة وأنشطة الأمم المتحدة، وفي هذا الإطار تعرفت إلى اللغة العربية)). من ناحيتها، تقول الإماراتية وجدان عبدالله النقبي (24 عاماً) والتي تشارك في جناح ((جمعية الصداقة الإماراتية الكورية)): ((تعرفت عبر نشاط طلابي إلى كوريين فأعجبتني لغتهم، والتقطت منهم بعض الكلمات، وعززت ذلك بمشاهدة الفيديو والبودكاست)).

تعلم اللغة بالممارسة

وقال الدكتور حميد الحمادي، رئيس ((جمعية الصداقة الإماراتية الكورية)) إن ((الجمعية أسست في سنة 2012 جمعية نفع عام، لتعزيز الثقافات بين البلدين، وخاصة بين الشعوب)).

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