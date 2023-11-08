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شعراء حول القصيدة في العصر الرقمي: لنترك الشعر طليقاً

11/8/2023 7:21:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ندوات تنطلق من الكتاب ومن مضامينه الثرية تقدمها الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، تناقش مختلف الأصناف المعرفية، والأجناس الأدبية والفنية، منها جلسة حوارية تحت عنوان ((الشعر في العصر الرقمي))، شارك فيها كل من شيلبي لي وهي شاعرة أمريكية، وهوشنك أوسي وهو شاعر وروائي سوري ـ كردي يكتب باللغتين العربية والكردية، وقدمتها الإعلامية علياء المنصوري.

هوشنك أوسي، قال: ((إن الشعر فضاء مفتوح يطور نفسه بنفسه وفق سياقات والبيئات التي يحيا فيها، فالشعراء في البادية ليسوا مثل الشعراء في المدينة، لذلك قد لا تنطبق على الشعر التعريفات التي تنطلق على بقية الأجناس الأدبية، لأن الشعر كفعل ذاتي تعبير عما يعتمل في النفس، والشاعر حين يكتب قد لا يفكر في المتلقي، وقت الكتابة، لكنه يحتاج إليه بعد خروج النص)).

الشاعرة الأمريكية شيلبي لي، قالت إنها تميل إلى الكتابة عن الذات والوحدة والقلق، حيث وجدت في الشعر شفاء ودواءً، بعد ابتعادها عن أسرتها بهدف الدراسة، وهذا ما حفزها على الكتابة وعزز ثقتها بنفسها.

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