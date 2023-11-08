«دبي للتصميم» يطلق ملتقى الهندسة المعمارية

أعلن حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم إطلاق النسخة الرابعة من ((الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية)) وذلك بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين ((ريبا)) فرع منطقة الخليج، وذلك في الفترة من أمس، 8 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر.

ويشكل الملتقى الذي يعقد تحت شعار ((الاستدامة – الماضي والحاضر والمستقبل))، فرصة لاجتماع أبرز الخبراء والمتخصصين والمواهب المحلية والعالمية في مجالات الهندسة المعمارية والعمرانية والتنمية المستدامة في المنطقة، تماشياً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، والمقرّر انعقاده في دبي في نهاية نوفمبر الجاري، وخطة دبي الحضرية 2040.

ويتزامن الملتقى مع أسبوع دبي للتصميم الذي يعدّ منصّة التصميم الرائدة في الشرق الأوسط ويقام بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم ويركز أيضاً هذا العام على الاستدامة. ويشارك في الملتقى أكثر من 35 استوديو معمارياً تضمّ قائمتها شركات عالمية متميزة في هذا المجال.

وتعليقاً على الملتقى، قالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم: يبرز الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية التزام الحي الإبداعي توجّهات دولة الإمارات العربية المتحدة في عام الاستدامة، وأهدافها في تعزيز منظومة بيئية وعمرانية قائمة على الاستدامة، إذ يَعِد زوّاره برحلة ممتعة بين المعالم الفريدة بهندستها المعمارية المستدامة في منطقتنا كما يتطرق الملتقى إلى الإرث العمراني الذي أنشئ في الماضي وما يتضمّنه من عناصر.

وأشارت البستكي إلى أنه في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحدّيات التغيّر المناخي والتوسّع العمراني، يؤدي المهندسون المعماريون دوراً حاسماً في كيفية عيشنا بشكل مستدام. وأضافت: بصفتنا مركزاً إبداعياً عالمياً، يسرنا جمع هذه الثروة من الأفكار المعمارية الإبداعية في حي دبي للتصميم ليتمكن الجميع من رؤيتها والتفاعل معها والاستلهام منها.

وعلّق آندي شو رئيس المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين ريبا فرع منطقة الخليج قائلاً: ((هدفنا تسليط الضوء على استمرار التصميم المستدام وتحدّيه للزمن، وتتبع جذوره الراسخة من إبداعات الماضي، إلى إتقان الحاضر والمضي قدماً نحو مستقبل مبتكر في الهندسة المعمارية)).