دبي تستضيف «تشيسترتونز للبولو» بعد غدٍ

تستضيف دبي بعد غدٍ منافسات بطولة تشيسترتونز للبولو التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط بالتعاون مجلس دبي الرياضي في نادي ديزرت بالم للبولو وتنظمها شركة تشيسترتونز العالمية. وانتقلت البطولة إلى دبي لأول مرة بعد كانت تنظم في حديقة لندن لأكثر من 10 سنوات حتى أصبحت من أكبر بطولات البولو في العالم، وتتضمن البطولة مباراتين مثيرتين بين 4 من أقوى الفرق البريطانية والعربية، ويلعب فريق إنجلترا للبولو أمام الفريق الإماراتي نورثرن داتا جروب دبي، كما يلتقي الفريق السعودي بوديسيا ذا فيكتوريوس بالرياض مع الفريق الإنجليزي تشسترتونز لندن.

وقال صلاح موسى، رئيس مجلس الإدارة ومالك شركة تشيسترتونز العالمية: ((تعد دبي الوجهة المثالية لاستضافة لعبة البولو باعتبارها موقعاً رائداً للأحداث الرياضية العالمية، ونحن نتطلع إلى حدث ناجح وسنحرص على تنظيم البطولة في كل عام)).

وتعد البطولة إضافة كبيرة ومهمة إلى أجندة الفعاليات الرياضية التي تقام في دبي، والتي تمتاز بالتنوع واستقطاب نخبة الرياضيين العالميين، سيما وأن دبي تعد من المدن المميزة بوجود ملاعب ومنتجعات لممارسة البولو وفق أرفع المستويات العالمية.

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