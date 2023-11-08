«دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» اليوم

تدشّن ((دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات))، الأكبر من نوعها في رياضة المرأة، منافسات النسخة الحادية عشرة اليوم، بمشاركة أكثر من 1000 لاعبة، وتقام في 7 رياضات مختلفة، تتضمن البولينغ، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، الريشة الطائرة، الرماية، وتحدي الحواجز، وتستمر المنافسات حتى 20 نوفمبر الجاري.

وتفتتح بطولة البولينغ منافسات الدورة في الساعة الثالثة مساء اليوم في مركز دبي الدولي للبولينغ، وسيتم تكريم الفائزات في جميع الفئات الفردية والفرق في الساعة 8:00 مساء اليوم.

وتنطلق في الساعة 1:00 ظهر غد، منافسات بطولة البادل، التي تقام في نادي جست بادل بميناء راشد، وتتضمن المنافسة ضمن فئتين، هما فئة المواطنات وفئة المقيمات، وتستمر البطولة حتى إلى 12 نوفمبر، وتنطلق منافسات بطولة الريشة الطائرة يوم الاثنين 13 نوفمبر في نادي النصر الرياضي، وتستمر حتى يوم 16 نوفمبر، وتتضمن المنافسة في فئتي المواطنات والمقيمات.

برنامج

ويقام سباق الجري لمسافة 4.5 كيلومترات في مضمار ميدان، يوم 17 نوفمبر، ويتضمن التنافس في فئتين، هما فئة المواطنات والفئة المفتوحة، تليه منافسات بطولة الرماية، التي تقام في ميدان فزاع لرماية السكتون بمنطقة الروية، يوم السبت 18 نوفمبر، على أن تقام بطولة تحدي الحواجز في نادي جرافيتي جيم بمنطقة القوز، يوم الأحد 19 نوفمبر، ويختتم سباق الدراجات الهوائية منافسات الدورة يوم الاثنين 20 نوفمبر في جزيرة نخلة ديرة، وتتنافس فيه المشاركات ضمن ثلاث فئات، هي فئة المواطنات لمسافة 20 كيلومتراً، وفئة المقيمات لمسافة 20 كيلومتراً، والفئة المفتوحة لمسافة 30 كيلومتراً.

وتقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية، حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات الموظفات، ولكي تستطع اللاعبات والجمهور الحضور والمشاركة في المنافسات، دون الحاجة إلى التغيب أو الخروج المبكر من العمل.

وسيتم تطبيق القوانين المعمول بها في الاتحادات المحلية في التحكيم، مع إضافة كافة البنود التي تم استحداثها في الاتحادات، وتم وضع اللوائح والقوانين المنظمة للدورة، بما يتناسب مع طبيعة وقدرات منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وبما لا يخالف القوانين المتبعة في اتحاد كل رياضة من الرياضات المدرجة في الدورة.

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