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موسم سباقات مضمار أبوظبي ينطلق اليوم

11/8/2023 7:21:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعود الحياة من جديد إلى مضمار نادي أبوظبي للفروسية مساء اليوم بتوجيهات ودعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، بعد فترة لـ 7 أشهر وسط ترقب كبير من الملاك والفرسان والمدربين وعشاق الخيول.

وتشهد الأمسية الحفل الأول الذي يتألف من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط السادس والأخير للخيول المهجنة الأصيلة، بمجموع جوائز مالية تبلغ 515 ألف درهم يتنافس عليها 87 خيلاً في الأشواط المختلفة، ويبرز في الحفل الشوط الرابع الذي يشتد فيه التنافس على لقب سباق تحضيري كأس جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 2200 متر بمشاركة 14 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 125 ألف درهم، منها ((أجرد عذبة)) لياس للسباقات بإشراف ماجد الجهوري، ((مجيب)) للأصايل بإشراف دينيس أوبرين، ((بركة)) العائد إلى سلطان علي بإشراف أحمد بن حرمش، ((أشتون تورتيس)) لمالكه زياد كلداري بإشراف إبراهيم أصيل، ((حميم)) العائد إلى إسطبلات العجبان بإشراف عبدالله الحمادي، ((صن دي لوب)) لمالكه ومدربه حمد علي مرشد المرر، ونخبة أخرى من الخيول المتميزة التي تسعى لبلوغ منصات التتويج.

بداية

وستكون ضربة بداية الحفل، عند الخامسة مساءً بسباق المبتدئة لخيول الإنتاج المحلي لمسافة 1400 متر بمشاركة 16 خيلاً وجوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم، ويتواصل تحدي المبتدئة في الشوط الثاني بمشاركة حصة كاملة من الخيول العربية الأصيلة وجوائز مالية قدرها 80 ألف درهم، وتقام الجولة الأولى بالمضمار على كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر في الشوط الثالث بمشاركة 14 خيلاً وجوائز مالية 70 ألف درهم.

ويتواصل الحفل في خامس الأشواط لمسافة الميل بمشاركة 15 خيلاً وجوائز مالية تبلغ 80 ألف درهم، ويختتم الحفل بالشوط السادس المخصص للمهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر بمشاركة حصة كاملة من الخيول تتنافس على جوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم.

جاهزية

وأكد علي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، اكتمال كل الترتيبات لإقامة وتنظيم السباق، بعد فترة من العمل المكثف شهدت تحضير المضمار لاستقبال خيول السباق والمدرجات لاستقبال جماهير النادي، مبيناً أن تعديلات شاملة تمت في الفترة الماضية حتى يحقق الموسم النجاح المطلوب.

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