Thursday, 09 November 2023 04:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«الألعاب الإلكترونية» لشرطة دبي 9 ديسمبر

11/8/2023 7:21:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تحديد موعد انطلاق منافسات النسخة الثالثة من بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية يوم 9 من شهر ديسمبر المقبل، وتستمر 5 أيام في نادي ضباط شرطة دبي، برعاية من مركز بطاقة إسعاد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته شرطة دبي في مركز الابتكار بمقر القيادة العامة الرئيسي، وترأسه الرائد عبدالله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بحضور منال إبراهيم، مدير إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من الضباط، والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، وهواة الألعاب الإلكترونية.

وأكد الرائد عبدالله الشحي، على النجاح الكبير الذي حققته بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية في النسختين السابقتين التي استقطبت العديد من هواة ومُحترفي الألعاب الإلكترونية من الجنسين، ومن مختلف الفئات العمرية للمنافسة على المراكز الأولى والفوز بجوائز مالية، الأمر الذي عزز أهداف البطولة، موضحاً أن قيمة الجوائز المالية في هذه النسخة من البطولة يبلغ 185 ألف درهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN08112023000110011019ID1107397435

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث