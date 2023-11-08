«الألعاب الإلكترونية» لشرطة دبي 9 ديسمبر

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تحديد موعد انطلاق منافسات النسخة الثالثة من بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية يوم 9 من شهر ديسمبر المقبل، وتستمر 5 أيام في نادي ضباط شرطة دبي، برعاية من مركز بطاقة إسعاد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته شرطة دبي في مركز الابتكار بمقر القيادة العامة الرئيسي، وترأسه الرائد عبدالله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بحضور منال إبراهيم، مدير إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من الضباط، والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، وهواة الألعاب الإلكترونية.

وأكد الرائد عبدالله الشحي، على النجاح الكبير الذي حققته بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية في النسختين السابقتين التي استقطبت العديد من هواة ومُحترفي الألعاب الإلكترونية من الجنسين، ومن مختلف الفئات العمرية للمنافسة على المراكز الأولى والفوز بجوائز مالية، الأمر الذي عزز أهداف البطولة، موضحاً أن قيمة الجوائز المالية في هذه النسخة من البطولة يبلغ 185 ألف درهم.

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