خلفان المسافري: طموح البطائح أكبر من البقاء

تقدم خلفان سيف خلفان المسافري رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم في نادي البطائح بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، على الثقة الغالية بتكليفه لرئاسة شركة الكرة في النادي، كما توجه بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على الدعم والمتابعة باستمرار، وإلى شركة الكرة في نادي الشارقة على تعاونها الدائم في استضافة مباريات وتمارين فريق البطائح على استاد خالد بن محمد، وإلى حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح وجميع أعضاء شركة الكرة.

وأضاف المسافري في تصريحات لوسائل الإعلام، إن هدف البطائح هذا الموسم هو البقاء في دوري المحترفين لكن طموحاتهم أعلى بإحراز مراكز متقدمة في وسط جدول الترتيب عبر تحقيق أفضل النتائج، مشيراً إلى أنه بعد هدف تثبيت الأقدام سيتطلعون في الموسم المقبل إلى إحراز لقب ضمن البطولات المحلية المتاحة باستثناء مسابقة الدوري. وأشاد المسافري بحالة الاستقرار للجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني ميريل رادوي الذي أبدى ارتياحه الكبير من العمل في البطائح خلال الفترة الماضية، وأضاف: تربطنا علاقة جيدة مع المدرب رادوي، وقبل التعاقد معه كنا نعلم جيداً بأنه مدرب مميز ومتابع جيد للدوري الإماراتي بحكم علاقته مع كوزمين مدرب الشارقة، وكانت له بصمة مع الأندية السابقة التي تولى تدريبها سواء في السعودية أو في بلده رومانيا، مما شجعنا على التعاقد معه ضمن الخيارات المطروحة.

وأبدى المسافري رضاه عن حصد 11 نقطة في 7 جولات رغم خسارة بعض النقاط في مباريات كان البطائح هو الطرف الأفضل فيها، ومن المتوقع تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية في ظل الأجواء الإيجابية وحالة الاستقرار التي يمر بها الفريق.

وعن المردود المنتظر من اللاعب أحمد خليل، قال المسافري إن الجمهور الإماراتي ينتظر اللاعب بشغف كبير وليس نادي البطائح وحسب، ويخوض أحمد خليل تدريباته بانتظام مع الفريق ويعتبر من اللاعبين المجتهدين في الفريق والجميع يقف معه قلباً وقالباً .

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