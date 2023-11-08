واشنطن بوست: دبي أول من طور واستثمر في الرياضة بالشرق الأوسط

كشف تقرير لصحيفة ((واشنطن بوست))، عن مشهد الرياضة في الشرق الأوسط، وتحديداً في الإمارات والسعودية وقطر، أن الاستثمار والاهتمام بالرياضة في الشرق الأوسط بدأ في دبي، فقبل أن تبدأ السعودية وقطر في الإنفاق الكبير، بادرت الإمارات بالاعتماد على الرياضة باعتبارها أحد القطاعات المهمة التي تعزز جهود تنويع البنية الاقتصادية وتحسين نمط الحياة.

وشددت الصحيفة على أنَّ الإمارات كانت أول دولة خليجية تدرك إمكانات الاستثمار الرياضي، وجعلت من الرياضة والسياحة حجر الزاوية في خطتها لتصبح أقل اعتماداً على الثروات النفطية.

ويعود كاتب التقرير بالمشهد إلى عقود مضت، حيث نظمت دبي بطولة تنس للرجال، في منطقة صحراوية بلا ملعب رسمي، وكان لا يوجد بالمكان سوى سقّالات مؤقتة تحيط بالملعب.

وقال جيف تشابمان، لاعب كرة القدم الأسترالي وشاهد على العصر: لم يكن يتوفر بنية تحتية عصرية، فقط ملعب بسيط وسط الرمال. في ذلك الوقت؛ كان عدد سكان دبي أقل من 600 ألف نسمة، وكان الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يقدر بنحو 55 مليار دولار.

وتضيف واشنطن بوست: ((بعد مرور ثلاثة عقود بالكاد، أصبحت دبي وجهة سياحية عالمية، وحققت الإمارات ناتجاً اقتصادياً يقدر بأكثر من 500 مليار دولار)).

مهرجان رياضي

وتشير الصحيفة إلى أنَّ الإمارات عامة ودبي خاصة أصبحت مهرجاناً رياضياً على مدار العام، يضم أحداثاً كبرى للفنون القتالية المختلطة، وألعاباً استعراضية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وجولات سباق الدراجات، وسباقات الفورمولا 1، ودورات كرة القدم التي ينظمها ((فيفا))، وملاعب الجولف للمحترفين، وبطولة دبي للتنس على مدار أكثر من 30 عاماً، والتي تضم لاعبين كبار مُصنّفين أوائل على مستوى لعبة التنس.

وتوضّح الصحيفة أنَّ ((تحقيق قطر والسعودية نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال إنفاق المليارات ركز معظمها على كرة القدم بينما استقطبت الإمارات جميع الرياضات منذ زمن بعيد.

فقبل فترة طويلة، شرعت الإمارات في خطة لتنويع اقتصاد البلاد بعيداً عن عائدات النفط، وبناء البنية التحتية العصرية التي تبهر الاتحادات الرياضية العالمية، وتصور مناطق الترفيه وتعرض شواطئها للعالم، فضلاً عن التسوق المعفى من الرسوم الجمركية والمبهرة.

وتضيف الصحيفة: ((لا شك في أن دبي استخدمت الرياضة كإحدى وسائل أسلوب حياتها وعملياتها التجارية حول العالم)).

وتمتلك طيران الإمارات والاتحاد، حقوق تسمية ملاعب كرة القدم البارزة في أوروبا وترعيان الأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، والفورمولا 1، والكريكيت، وسباق الخيل، والجولف، والرجبي، وركوب الدراجات والأولمبياد الخاص.

استراتيجية

وعندما أطلقت الإمارات مبادرة جديدة في عام 2017، وهي خريطة طريق لجعلها أفضل دولة في العالم، تطرقت إحدى الركائز الأربع للخطة إلى دور الرياضة في خلق مجتمع سعيد ومتماسك.

وفي يونيو، اعتمدت الحكومة ((الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031))، التي تحدد 17 مبادرة، بما في ذلك تطوير الرياضيين المحترفين، وتحديد المواهب الشابة وتنميتها، وزيادة عدد الأشخاص المشاركين في الألعاب الرياضية إلى أكثر من 70% من السكان.

وبعد عقود طويلة من الاستثمار في المجال الرياضي أصبحت دبي قبلة عالمية للبطولات والفعاليات الرياضية، حيث تحتضن المدينة الساطعة كرنفالاً من الأحداث الرياضية يومياً، كان آخرها أول نسخة من الدوري العالمي للشطرنج، وقال جاغديش ميترا، رئيس مجلس إدارة البطولة: ((كان لدى الشركة خيارات عديدة، لقد تواصلت معنا العديد من البلدان والعديد من المدن ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن في أوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا، وفي النهاية اخترنا دبي)).

وأضاف: ((دبي تستحوذ على مركز الصدارة الآن، نعتقد أنه مكان يرغب الناس في العيش به وبالتالي فإن نجاح البطولة مؤكد)).

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