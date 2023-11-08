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إنجازات مميزة لأبطال الإمارات في بناء الأجسام

11/8/2023 7:21:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حظي لاعبو منتخب الإمارات لبناء الأجسام لدى عودتهم للدولة، من مشاركتهم المميزة في بطولة العالم التي أقيمت في برشلونة بإسبانيا، بعد حصادهم ميداليتين ذهبية وفضية، وعدد من المراكز المتقدمة، باستقبال حافل بالورود في مطار دبي الدولي، حيث كان في استقبال البعثة، محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام. ووصف أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، المشاركة في المونديال، بأنها أكدت صحة النهج الفني والتنظيمي للعبة والذي تم اتباعه في الربع الأخير من الموسم الحالي.

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