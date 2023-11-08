«النيران الصديقة» ترفع لهيب دوري المحترفين

شهدت الجولات الـ 7 من دوري المحترفين تسجيل 12 هدفاً عن طريق ما يعرف بـ((النيران الصديقة))، أو ((الأهداف العكسية))، ما أسهم في رفع لهيب البطولة، وزاد من مستوى التشويق والإثارة، في ظل أن الأهداف، وبغض النظر عن طريقة وأسلوب تسجيلها، تبقى المطلب رقم واحد لمتابعي وجماهير، ونقاد الساحرة المستديرة.

وبعد مرور 7 جولات سجل 12 هدفاً بـ((النيران الصديقة))، من إجمالي 173 هدفاً ، حيث شهدت الجولة الأولى تسجيل 3 أهداف بـ((النيران الصديقة))، الأول عن طريق حسين عباس، لاعب بني ياس أمام مضيفه العين، والثاني عن طريق نادر قندري، لاعب عجمان أمام شباب الأهلي، والثالث بوساطة أنيس كريمي، لاعب حتا أمام مضيفه خورفكان.

وشهدت الجولة الثانية تسجيل هدف وحيد بـ ((النيران الصديقة)) عن طريق فرناندو لوكاس، لاعب الجزيرة أمام ضيفه الوحدة، فيما تم تسجيل هدف وحيد أيضاً في الجولة الثالثة ، عبر عبدالرحمن أحمد، لاعب عجمان في مباراة فريقه مع مضيفه العين، بينما شهدت الجولة الرابعة تسجيل هدف وحيد أيضاً بوساطة عصام فائز، لاعب عجمان أمام ضيفه اتحاد كلباء، وهو ((الهدف العكسي)) الثالث في شباك عجمان في دوري الموسم الجاري.

و تم تسجيل هدف وحيد في الجولة السادسة عبر حسن حمزة، حارس مرمى شباب الأهلي في مباراة فريقه أمام ضيفه النصر، قبل أن ترفع الجولة السابعة ((وتيرة)) الإثارة بتسجيل 5 أهداف بـ((النيران الصديقة))، عن طريق عبدالله إدريس، لاعب الجزيرة أمام ضيفه الشارقة.

وتكفل سهيل عبدالله وفهد سبيل لاعبا الإمارات بتسجيل الهدفين الأول والثاني في الجولة السابعة بـ((النيران الصديقة))، وذلك في الدقيقتين 10 و25 من زمن مباراة فريقهما أمام ضيفه حتا، فيما سجل تميمو وورو لاعب حتا ((الهدف العكسي)) الرابع في الجولة السابعة في الدقيقة 64 من زمن ذات المباراة، ، لتكون هذه أول مباراة في تاريخ دوري المحترفين تشهد تسجيل 3 أهداف بـ((النيران الصديقة))، فيما سجل عبدالسلام محمد، لاعب اتحاد كلباء، الهدف الخامس، أمام ضيفه شباب الأهلي، وهو أول ((هدف عكسي)) في مواجهات الفريقين.

بين نسختين

وبالمقارنة مع نسخة دوري الموسم الماضي، وبعد مضي 7 جولات أيضاً، فإن الكفة تميل لمصلحة نسخة دوري الموسم الجاري، بعدما شهدت نسخة دوري الموسم الماضي تسجيل 5 أهداف فقط بـ((النيران الصديقة))، عبر سعود سعيد، لاعب عجمان في الجولة الثالثة في مباراة فريقه أمام الشارقة، والذي أنهاها لمصلحته بثلاثة أهداف لهدفين، قبل أن تشهد الجولة السادسة تسجيل 3 أهداف بـ((النيران الصديقة))، بوساطة خليفة الحمادي، لاعب الجزيرة في مباراة فريقه أمام شباب الأهلي، والذي حسمها بالفوز بهدفين لهدف، وأحمد برمان، لاعب العين في مباراة فريقه مع الوحدة، والذي توجها بالفوز بثلاثة أهداف لهدفين، وريان مينديز، لاعب النصر في مباراته أمام بني ياس، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، فيما شهدت الجولة السابعة من دوري الموسم الماضي تسجيل علاء زهير، لاعب الوحدة، ((هدفاً عكسياً)) في مباراة فريقه أمام الظفرة، والتي انتهت لمصلحة العنابي بنتيجة 4 - 2.

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