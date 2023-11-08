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منتخبنا الأولمبي يدشن أولى محطات استعداداته للنهائيات الآسيوية

11/8/2023 7:21:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دشن منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة محطته الإعدادية الأولى استعداداً لنهائيات كأس آسيا ((قطر 2024))، وذلك عبر معسكره الداخلي الذي انطلق أمس في إمارة عجمان، ويختتم يوم 21 من الشهر الجاري.

معسكر

ويخوض الأبيض الأولمبي خلال هذا المعسكر مباراتين وديتين على استاد نادي الحمرية أمام منتخبي طاجيكستان والكويت يومي 14 و21 المقبلين. تضم قائمة منتخبنا في المعسكر الحالي 26 لاعباً، وهم: أحمد محمود، مبارك بني زامة، أحمد فوزي، عبدالله العطاس ((الجزيرة))، عبدالله الرئيسي ((عجمان))، فهد بدر ((الإمارات))، عبدالله الحمادي ((يونايتد))، منصور الشامسي ((العين))، علي عبدالعزيز، عبدالله عباس، مايد الطنيجي ((النصر))، عبدالله أحمد، منصور المنهالي، راشد عصام ((الوحدة))، خميس المنصوري ((بني ياس))، حمدان حميد ((شباب الأهلي))، حمدان العامري، محمد المازمي، سلطان البدواوي، خالد الأصبحي ((حتا))، حمد المقبالي، محمد سالم ((الفجيرة))، ياسر حسن، وليد المحرزي ((اتحاد كلباء))، خالد توحيد، ضاري فهد ((الشارقة)).

تأهل

وكان منتخبنا الوطني قد نجح في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة ((قطر 2024)) بعد تصدره لقمة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، حصدها من تعادل سلبي مع منتخب الصين، وتحقيق الفوز على المنتخب الهندي بنتيجة ((3-0)).

يذكر أن التصفيات، شهدت مشاركة 43 منتخباً تم تقسيمها إلى 11 مجموعة، بحيث تضم 10 مجموعات أربعة منتخبات، بينما يتواجد في المجموعة الأخيرة ثلاثة منتخبات، وتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ 11، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، وتنضم إليها قطر الدولة المنظمة، للمشاركة في النهائيات التي تقام بالدوحة في الفترة خلال الفترة من 15 إبريل إلى 3 مايو 2024.

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