آرون يقترب من حسم لقب «هايك آند فلاي»

اقترب الإيطالي آرون دورجاتي من حسم لقب بطولة ((هايك آند فلاي)) الدولية الثانية التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 40 طياراً من 18 دولة.

وتمكن الطيار الإيطالي من الفوز بلقب الجولة الرابعة، على قمة جبل الفاية بالشارقة أمس، والتي سجلت نجاحاً لافتاً بفضل الأداء القوي للطيارين والطقس الرائع وطبيعة المكان الذي يعد من أفضل أماكن القفز وأجملها في العالم، بعد فوزه بالجولتين الأولى والثانية، ليؤكد جدارته في حسم لقب البطولة، فيما حل الطيار الأسترالي دام أوبريتور في المركز الثاني والفرنسي دامين لاكازا في المركز الثالث.

وفي فئة الهواة، احتفظ الإيراني محسن المنصوري بالصدارة بفوزه بالمركز الأول، واحتل الجنوب أفريقي بن هدسون المركز الثاني، وتبعه في المركز الثالث اللبناني ميلود ضو.

وشهد ختام الجولة الرابعة الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، وتابع فعاليات الجولة الرابعة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونصر حموده النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ومحمد حليس مدير عام بلدية البطائح، وأحمد عبد الملك نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس، ويوسف الحمادي مدير اللجنة المنظمة، ومحمد يوسف الأمين العام للاتحاد، ويوسف الشحي رئيس لجنة العلاقات العامة بالاتحاد، وعبد الله مراد رئيس لجنة الدعم اللوجستي.

وأعرب الشيخ طارق بن فيصل القاسمي عن سعادته بإقامة البطولة في جبل الفاية بالشارقة، وهو مكان مميز يشهد بطولات مستمرة على مدار العام، مثنياً على المشاركة الواسعة من الطيارين وتقديمهم عروضاً قوية ورائعة، وهنأ اللجنة المنظمة للبطولة على هذا النجاح اللافت.

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