«الأبيض» مكتمل الصفوف للمرة الأولى في مران الليلة

تكتمل صفوف الأبيض للمرة الأولى في معسكره المقام حالياً في دبي، خلال مرانه مساء اليوم على ملعب الوصل، بانضمام لاعبي الشارقة والعين لصفوف الفريق بعد انتهاء مهمتهم مع فريقيهما في دوري أبطال آسيا، حيث تعادل الشارقة بهدف أمام ناساف الأوزبكي بطشقند، وفاز العين على الفيحاء السعودي بالسعودية بنتيجة ثلاثة مقابل هدفين، مما يعزز من استعدادات الفريق لمواجهة نيبال مساء 16 نوفمبر، على استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي، في بداية انطلاقة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ويعول الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو على المباراة الأولى بالتصفيات، لتحقيق الفوز الذي يسهم في رفع معنويات اللاعبين وجماهيره، قبل المباراة الثانية أمام نظيره البحريني 21 نوفمبر الجاري في المنامة، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من التصفيات، والتي تعتبر من أهم مباريات الأبيض بالتصفيات.

دعوة للجماهير

من جهة أخرى، وجه لاعبو منتخبنا الوطني الدعوة إلى الجماهير المحبة للفريق لحضور المران، الذي سيقام على ملعب الوصل مساء اليوم، من أجل دعم المنتخب وتحفيز اللاعبين خلال تلك المرحلة المهمة، وهي دعوة تتم للمرة الأولى في إطار حرص لاعبي المنتخب على أهمية الحضور الجماهيري والتفافهم مع الفريق خلال تلك الفترة المهمة للتصفيات، باعتبار أن الحضور الجماهيري لمباريات المنتخب يحفز اللاعبين لعطاء أكبر، ورغبة قوية في تحقيق الفوز. من جانبه، سيمنح اتحاد الكرة الفرصة لمن يحضر مران اليوم، لربح تذاكر مجانية لحضور مباراة نيبال المقبلة، إضافة لفرصة لقاء نجوم المنتخب والتقاط صور تذكارية معهم عقب انتهاء المران.

تقوية الهجوم

وخلال الأيام الماضية ركز الجهاز الفني بقيادة باولو بينتو على تعزيز الشق الهجومي للفريق، سعياً لتحقيق الفوز خلال اللقاء المقبل، والاهتمام باللمسة الأخيرة في إنهاء الهجمات خاصة بعد أن أهدر الفريق العديد من الفرص خلال وديتي الكويت ولبنان، إضافة إلى العمل على تدارك عدد من السلبيات التي برزت في الأداء خلال المعسكرات الماضية التي أقيمت في النمسا وكرواتيا ودبي، منها الارتباك الدفاعي الذي يحدث خلال المباريات والناجم عن الكرات العرضية وتمركز بعض اللاعبين، وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة، والتي تعتبر الرهان الناجح للفريق، وكيفية التعامل مع الفرق التي تلجأ إلى التكتل الدفاعي، حيث من المتوقع أن يلجأ المنتخب النيبالي إلى التكتل الدفاعي خلال اللقاء المقبل، وحسن استغلال الفرص التي تسنح ترجمتها إلى أهداف، حيث يفتقد الفريق اللمسة الأخيرة في الكثير من الأحيان، لذلك يكون التركيز كبيراً على تعزيز الشق الهجومي.

الأول والثاني

يذكر أن ((الأبيض)) يتواجد في المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه كلاً من: نيبال والبحرين واليمن، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور التالي وأيضاً تلقائياً إلى كأس آسيا 2027، وحظوظ الأبيض في التأهل من تلك التصفيات كبيرة، نظراً لخبرات لاعبيه والجهاز الفني في التعامل مع مثل تلك التصفيات. وسوف تتجدد مباريات الأبيض بمقابلة اليمن 21 مارس المقبل في دبي و26 من الشهر نفسه في اليمن، وتأتي المباراة الخامسة أمام نيبال 6 يونيو ويختتم التصفيات بلقاء البحرين في دبي، وبنهاية تلك المرحلة يتأهل الأول والثاني إلى المرحلة التالية والأهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز