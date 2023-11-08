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رجبي الإمارات جاهز لتصفيات أولمبياد باريس

11/8/2023 7:21:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يواصل منتخب الإمارات للرجبي استعداداته القوية للمشاركة في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي ستقام في اليابان يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، بعدما حافظ على المركز الثالث في سباعيات آسيا للعام الثالث على التوالي خلف اليابان المتصدر وهونغ كونغ ((الوصيف)).

تجهيز قوي

وأكد محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد، أن الحفاظ على ما حققناه من إنجازات في السنوات الأخيرة يأتي بالدعم الكبير من مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد، وقيس الظالعي نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، وحيث كانت الطموحات كبيرة في قيادة اللعبة إلى آفاق أكبر ورفع علم الدولة في المحافل الخارجية. من جهته قال يوسف شاكر مساعد مدرب منتخب الإمارات للرجبي إن الفريق يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من طموحه في المنافسة على نيل مقعد المشاركة في أولمبياد باريس على الرغم من قوة المنافسة وصعوبة التصفيات المقبلة.

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