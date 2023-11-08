رجبي الإمارات جاهز لتصفيات أولمبياد باريس

(MENAFN
- Al-Bayan)
يواصل منتخب الإمارات للرجبي استعداداته القوية للمشاركة في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي ستقام في اليابان يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، بعدما حافظ على المركز الثالث في سباعيات آسيا للعام الثالث على التوالي خلف اليابان المتصدر وهونغ كونغ ((الوصيف)).
تجهيز قوي
وأكد محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد، أن الحفاظ على ما حققناه من إنجازات في السنوات الأخيرة يأتي بالدعم الكبير من مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد، وقيس الظالعي نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، وحيث كانت الطموحات كبيرة في قيادة اللعبة إلى آفاق أكبر ورفع علم الدولة في المحافل الخارجية. من جهته قال يوسف شاكر مساعد مدرب منتخب الإمارات للرجبي إن الفريق يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من طموحه في المنافسة على نيل مقعد المشاركة في أولمبياد باريس على الرغم من قوة المنافسة وصعوبة التصفيات المقبلة.
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