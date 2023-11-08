انطلاقة التصفيات التأهيلية في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»

انطلقت صباح أمس المنافسات التأهيلية لفئة المحترفين من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود في مختلف الأوزان ضمن النسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 127 دولة خلال الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر الجاري.

تضمنت منافسات اليوم الأول لفئة المحترفين إقامة المنافسات التأهيلية للدول لحملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، حيث جمعت المنافسات لاعبين من نفس الدولة للتنافس فيما بينهم والتأهل إلى مرحلة التصفيات ومن ثم النهائيات اليوم للحزامين البنفسجي والبني وغداً لفئة الحزام الأسود. ويتأهل لاعبان يحملان نفس الحزام من كل دولة عن كل فئة وزنية.

أقوى المنافسات

من جانبه، قال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: تمثل منافسات المحترفين العنوان الأبرز لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث نشهد على مدى ثلاثة أيام أفضل لاعبي العالم يتنافسون لتحقيق المجد، لا سيما حملة الحزام الأسود، الذين اعتدنا على أن يقدموا أداءً مبهراً يمهد لهم الطريق نحو التتويج وتعزيز فرصهم في المنافسة لنيل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو.

وأشاد البطران بالتطور المستمر للبطولة وقدرتها على إرساء معايير تنظيمية مبتكرة نسخة بعد أخرى ما يعكس دور أبوظبي في النهوض برياضة الجوجيتسو على المستوى العالمي، ويسهم في ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية لهذه الرياضة، ومحطة أساسية للتطوير واستقطاب نخبة نجوم وأبطال الرياضة، بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة.

أداء متميز

وأعرب البطران عن سعادته بما شاهده من أداء متميز لأبناء وبنات الوطن الذين نجحوا في حجز مكان لهم في التصفيات النهائية لفئة المحترفين، منوهاً بأهمية أن يكون لدينا أبطال وبطلات على المستوى العالمي ومن خلال أكبر بطولة على أجندة الرياضة الدولية، وهو أمر يدعو للفخر، ونحن على ثقة بقدرتهم على مواصلة المسيرة والوصول إلى منصات التتويج.

مشاركة غير مسبوقة

بدوره، قال طارق عمر البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: تحتفل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها لهذا العام بخمسة عشر عاماً من التميز. ولقد نجحت هذه النسخة في استقطاب مشاركة خارجية غير مسبوقة بلغت 4000 لاعب توافدوا إلى العاصمة أبوظبي من 127 دولة، على رأسها البرازيل وكازاخستان والولايات المتحدة وكندا وفرنسا والمملكة العربية السعودية.

وأضاف البحري: ((تعكس مستويات المشاركة القياسية من أبرز الأندية والأكاديميات حول العالم إلى الأهمية البالغة التي تحظى بها البطولة وخصوصاً على صعيد الارتقاء بمسيرة اللاعبين الاحترافية، كونها تؤثر بشكل مباشر على تصنيفهم العالمي المعتمد من قبل رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، إذ تمنح 4000 نقطة لأصحاب المراكز الأولى، ما يعزز فرصهم بالفوز بإحدى فئات جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو)).

وأكد البحري الجاهزية التامة لاستضافة نهائيات فئة المحترفين يومي الخميس والجمعة، حيث إن فرق عمل الاتحاد تعمل على مدار الساعة لاستضافة آلاف المحترفين وإنتاج بطولة بهذا المستوى المشّرف. وتوقع أن يكون للاعبي الإمارات خصوصاً حاملي الحزامين البني والأسود تقديم مستويات لافتة، مشيراً إلى أن الفوز بالميداليات في هذه البطولة الكبرى يحتاج إلى عنصري التركيز والتوفيق وبالأخص النزالات النهائية التي غالباً ما تحسم عبر أصغر التفاصيل. على جانب آخر، تمكن عدد من أبطال وبطلات الإمارات من التأهل إلى مرحلة التصفيات لمنافسات المحترفين في الأحزمة البنفسجي والبني والأسود.

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