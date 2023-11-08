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تأملات في الشأن الآسيوي

11/8/2023 7:21:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قد يتساءل البعض عن سر هذا التباين المحلي والآسيوي لفريقي العين والشارقة، ففي الوقت الذي يخسر فيه العين أمام الوصل محلياً ويفقد الصدارة، إذا به يفوز على فريق الفيحاء السعودي ذهاباً وعودة، ويحقق، ليس فقط العلامة الكاملة 12 من 12، بل يعلن انتقاله المبكر من دوري المجموعات إلى النهائيات، رغم أنه لا تزال له مباراتان، حيث إن الفارق بلغ 8 نقاط كاملة بين العين وأقرب منافسيه وهو فريق باختاكور الأوزبكي، ونفس التساؤل يسري على الشارقة، الذي تعادل مع ناساف هناك، وحافظ على صدارته لمجموعته الصعبة، وأصبح المرشح الأول للصعود من خلالها إلى النهائيات، رغم تذبذب مستواه الداخلي، وابتعاده جزئياً عن فرق الصدارة. وبالطبع الإجابة عن سر هذا التباين المحلي الآسيوي، قد يكون له أسباب كثيرة، لكننا نتوقف عند 3 أسباب، ونوجزها كما يلي:

أولاً: العين والشارقة قد وضعا البطولة الآسيوية كهدف استراتيجي، على عكس ما كان يحدث من قبل (بطولة الدوري المحلي دائماً هي الأهم).

ثانياً: الفريقان معاً يملكان هذا الموسم مقومات المنافسة الآسيوية، وهما يعرفان ويشعران بذلك.

ثالثاً: إن المشاركة في مسابقتين كبيرتين في توقيت واحد، يؤدي أحياناً لشعور بالإجهاد، وقد كان ذلك بالنسبة لي ملحوظاً، عندما خسر العين أمام النصر، رغم أنه لم يكن كذلك أمام الوصل مؤخراً، فالفارق في الخسارتين، أن في الأولى كان العين المتسبب، أما في الثانية، فقد كان الوصل المتسبب! والكلام نفسه ينسحب على الشارقة، بدليل التذبذب المحلي، مستوى ونتائج، على عكس المتوقع في أكثر من مباراة.

آخر الكلام

الفريقان معاً أعدا العدة أن يكونا في أحسن حال، لا سيما في البطولة الآسيوية، وهذا ملحوظ، حتى لو كان ذلك على حساب البطولة المحلية، وهذا تطور مهم جداً في نظرتنا وأفكارنا، لم يكن موجوداً بهذا التصميم من قبل.

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