حرارة المنطقة وتوسيع الدائرة

ما يجري في غزة مأساة من ألفها إلى يائها. ياؤها ستنتظر ما ستسفر عنه مجريات الأمور. أما ألفها، فستحتاج من الجميع وقفة للفهم، ولكن الأولوية الآن هي أهل غزة وكل أهل فلسطين.

نتحرك ونركض وندعم ونتفاوض من أجل ((فرملة)) ما يجري في غزة على الأقل لحين الوصول لحل شبه مستدام. ورغم أنه يصعب التفكير فيما خلف الكارثة، أو ما يجري التجهيز له بعدها، حيث الإغراق التام في الحاضر المأساوي، إلا أن إغفال التجهيز لسيناريوهات ما بعد خفوت الحرب سيؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها للجميع.

الجميع طالته حرب غزة. بالطبع أهل غزة يبقون في الصدارة، ويكفي أن عداد الشهداء من المدنيين كسر حاجز العشرة آلاف، ناهيك عن نحو 32 ألف مصاب. لكن آثار الحرب الحالية ستكون طويلة المدى على الجميع.

المؤكد أن أحد أهداف ما جرى يوم 7 أكتوبر الماضي كان تغيير توازنات العالم وتحالفاته، وربما قلب الموازين، حيث يتحول المؤيد إلى مناهض، والمناهض إلى مؤيد، على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يحقق مكاسب وربما يعيد حقوق، وهو ما لن يتحقق على الأرجح، على الأقل في المستقبل القريب.

المستقبل القريب يبقى غامض الملامح، لكنه ومعه الحاضر متخم بالقلق والغضب. الغضب معروف ومفهوم، حيث ما يتعرض له أهل غزة غير مقبول. أما القلق، فهو من مصير غزة وأهلها بالطبع، ولكن أيضاً مصير الصراع، ومخاوف تمدده، وإصرار البعض على تمديده خارج حدود القطاع اتباعاً للمبدأ الشمشوني ((علي وعلى أعدائي)).

لكن محاولات تمديد الصراع إلى دول الجوار وغير الجوار، والنفخ في النيران لتطال الجميع، بمن في ذلك أولئك الذي يدعمون القضية ولم يتخلوا عنها يوماً سواء بالقوة أم باللين، هي محاولات تكشف حقيقة الوجوه الكامنة خلف العديد من الأقنعة. استمرار الظلم قاتل ويزيد من حدته، لكن العلاج لا يكون بسكب الزيت على النار، ولو حتى على سبيل التذكرة بالظلم. والعواقب تكون وخيمة.

توسع دائرة الصراع لن يخدم القضية، ولن ينصف المظلوم، ولن يقضي على المعتدي، ولن يرد الحق لأصحابه. توسع دائرة الصراع سينسف القضية، ويزيد عدد المظلومين، ويفاقم دائرة الحقوق المسلوبة، ناهيك عن اتساع دائرة الخراب والدمار.

الحديث عن المنطق وتحكيم العقل في خضم العنف صعب، لكن السكوت على المحاولات المستمرة لتوسيع دائرة الصراع، والزج بالمنطقة، لا سيما دول الجوار في حرب متعددة الأطراف أصعب. مصر ماضية على نهجها وعقيدتها في دعم فلسطين والقضية الفلسطينية منذ 75 عاماً. ولو أنكر البعض ذلك، فلا التاريخ أو الحاضر يعترفان بالنكران.

ومنذ تفجر الوضع في غزة عقب يوم 7 أكتوبر الماضي، تسارعت الجهود وتكثفت. وهي جهود واجبة وليست تفضلاً. لكن هناك جهود أخرى تبذل من أجل توسيع الصراع لتصبح حرباً إقليمية بالمعنى الفعلي. وما يتم التلويح به بين الوقت والآخر، وبشكل متسارع ومكثف حول توطين أو تهجير أو نقل لأهل غزة في سيناء، ما هو إلا دق مستمر على أوتار توسيع دائرة الصراع، ولكن بخبث شديد.

لا يخلو الإعلام على مدار الساعة من أسئلة ظاهرها بريء وباطنها خبيث. لماذا لا تفتح مصر أبوابها على مصاريعها أمام أهل غزة؟ وكأن مصر تمنع عن أهل غزة الدعم والمساعدة والتضامن.

هذا الفتح المطلوب، والذي تنادي به إسرائيل تارة عبر منصاتها وأخرى عبر منصات أخرى، لن يؤدي إلا إلى المزيد من تصفية القضية الفلسطينية، وإغلاق باب عودة من ينزحون إلى أرضهم للأبد، وتوسيع دائرة الصراع لا تقليصها.

والإمارات تعي مغبة توسيع الدائرة جيداً. وقد ظهر هذا جلياً في التحذير الذي أطلقته وزيرة الدولة، نورة الكعبي، قبل أيام حين حذرت من الخطر الحقيقي الكامن في توسيع دائرة الحرب بين إسرائيل و((حماس)). وبينما الحاجة ماسة لـ((خفض درجة حرارة المنطقة المقتربة من الغليان))، يعمل آخرون على رفعها وتفجيرها، ليبقى الجميع حبيس دائرة العنف.

بينما الحاجة ماسة لخفض درجة حرارة المنطقة المقتربة من الغليان يعمل آخرون على رفعها وتفجيرها ليبقى الجميع حبيس دائرة العنف.