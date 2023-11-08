عندما تتحدث فلسطين

ما أخبار أزمات العالم التي كانت تتصدر نشرات القنوات الإخبارية؟

هل مازال زيلينسكي مصراً على محاربة روسيا؟

وهل مازالت الخرطوم مقسومة إلى نصفين وأكثر؟

أصبحنا لا نعرف شيئاً عن أوكرانيا والسودان، المتقاتلون تراجعوا إلى الخلف كما تراجعت أخبارهم، روسيا لا تتقدم في عملياتها العسكرية، وطائرات أوكرانيا المسيرة ما عادت تحلق وتدّمر مواقع في القرم، والهجوم المضاد ((مات سريرياً))، وكبار قادة الجيش يشكون من نقص الذخائر وتأخر الأسلحة الفتاكة التي وُعدوا بها، ومع ذلك لم يستغل بوتين الفرصة، بل ترك جيشه يأخذ قسطاً من الراحة، لا يريده أن يستهلك طاقته، ولا يريد أن يحقق انتصارات لا تسلط عليها الأضواء.

والسودان هادئ، صمتت المدافع، وغاب القادة عن شاشات التلفزيون، وأوقفوا إطلاق النار في المناطق المتبقية من العاصمة المثلثة، وفرضت الهدنة نفسها رغم رفضهم السابق لكل الوساطات والمطالبات بالهدنة، وحتى المفاوضات الجارية في جدة لا يتابعها أحد.

والحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين تراجعت، وعاد الطرفان إلى ((مرحلة مغازلة)) جديدة، ويقال بأن اتفاقات مصالحة أصبحت على الأبواب، وقد يُعلن عنها بعد لقاء قيادة البلدين في الأيام القليلة القادمة.

وصراع أقطاب السياسة الأمريكية على الرئاسة ما عاد مهماً، عند الإعلام الأمريكي والغربي وليس إعلامنا العربي، هم أنفسهم أزاحوا أخبار الحملات والصراعات، وأوقفوا البرامج الخاصة بالتحليل والمتابعة، وضعوها في المؤخرة.

عيون العالم تنظر إلى ((قلب العالم))، هنا في الشرق الأوسط كما يسمونه، وفي فلسطين كما نسميها، هنا، حيث يتشكل مصير الكون في المرحلة القادمة، منذ الرسالات السماوية وحتى اليوم، في أوقات الرخاء، وعندما تصرخ فلسطين، صوتها يعلو على كل الأصوات، وآلامها تعلّم الآخرين كيف يكون الصبر، وكيف يكون الصمود، وكيف يكون النصر على القوة الغاشمة والجبروت، هنا، قضية القضايا وأخبار الدنيا، فإذا تحدثت فلسطين يصمت الجميع.