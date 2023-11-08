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كم عمرك؟

11/8/2023 7:21:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لماذا ننظر إلى وجوهنا في المرآة كل صباح بمجرد أن نصحو من النوم؟ ماذا نتفقد في وجوهنا كل يوم؟ عماذا نبحث؟ ما الذي نخاف أن نفقده فجأة؟ ما الذي نحب أن نطمئن إلى وجوده أو بقائه على ما هو عليه؟

في الحقيقة نحن نتفقد أعمارنا في وجوهنا، من خلال هذه المواجهة الصباحية أمام المرآة، فنتحدث إلينا ونطمئن علينا وعلى سير العمر، نبتسم قليلاً، ثم نربت على أنفسنا مرددين: إن كل شيء على ما يرام! ثم نمضي!

بالأمس تحدث شخص قال إنه طبيب من الدنمارك عن العمر العددي للإنسان، أي عدد سنوات عمره، وعمره البيولوجي، أي الذي تبدو عليه حالة جسده فعلاً، بحيث يظهر لنا شخص ما وكأنه في الثلاثين من عمره، بجسده المشدود وعضلاته المفتولة ونشاطه الواضح، ثم يتضح أن عمره 50 عاماً في الحقيقة، بينما يبدو آخر عكس سنوات عمره الصغير بشعر أشيب ووجه متغضن ومظهر مهمل! يقول الطبيب إن العمر هو ما تبدو عليه لا ما تقوله شهادات الميلاد!

في الحقيقة فإن الحياة الخالية من الضغوطات الدائمة والمنغصات، إضافة لممارسة الرياضة، والتصالح مع النفس وعدم الوقوع تحت سطوة القهر والأحزان الدائمة... كل هذا وغيره يؤثر إيجاباً على صحة الجسد وأجهزته جميعها، مؤخراً علامات الشيخوخة والعجز والترهل قبل الأوان، ولهذا يذهب كثيرون إلى بعض جزر اليابان حيث ظاهرة الأشخاص الذين يصلون لأعمار متقدمة تتجاوز الـ 100، وهم يتمتعون بمعنويات عالية ووضع صحي يثير الاستغراب!

لقد سأل باحث أمريكي بعض النسوة اليابانيات في جزيرة أوكيناوا عن السر في ذلك فأجبن مبتسمات أنهن في الجزيرة يأكلن بشكل جيد وينمن بما يكفي ويجتمعن دائماً يغنين ويرقصن ويمارسن أعمال المنزل وخاصة الزراعة.

مع ذلك، فلكل مناخ ومنطقة ومورثات تأثيراتها على أصحابها، لكن القهر والظلم والإهمال والحياة غير السعيدة، تلعب دورها المدمر دائماً، لكن سيبقى الإنسان يسعى لفك لغز الخلود والشباب والسعادة طالما هو على قيد الحياة، وحتى لو لم يعرف فإنه لن يكف عن المحاولة!

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