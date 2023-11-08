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في حضرة الكتاب

11/8/2023 7:21:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan) معرض الشارقة للكتاب الدولي، احتفالية بالكاتب والكتاب والقارئ، هذا المعرض الذي ننتظره بشغف وفرح، وتشعر بين جنباته بالسعادة والشوق للكتب ورائحة الورق، تشعر بأنك مغرم بالمعرفة والسعي نحوها، ولا يمكن وصف تلك الحاجات التي تنتابك حينما ترى الكبار والصغار بين أروقة وجنبات المعرض، يحملون أكياساً محملة بالكتب بعد تسوقها، تشعر بأنك في حضرة الكتاب بمعنى الكلمة، بمعنى الأدب، بمعنى المعارف، عندما تتجول في أروقة المعرض، تبقى الصور حاضرة في الأذهان. وتشعر بأن هناك أطيافاً من الاهتمامات المختلفة، مرة في الكتب النقدية، وأخرى في الثقافة، وثالثة في المعرفة، ورابعة في التاريخ، وهناك من يريد كتب التنمية الذاتية، ليكتسب خبرات، وهناك من يجد في الأدب ضالته والدفء، بل يجد فيه المعنى السامي للحياة، فتجده يقتني دواوين الشعراء، ويحمل الروايات والمجموعات القصصية، يريد السفر في عوالمهم وشخوصهم. ورغم أهمية الكتاب في عصرنا، تظل معضلة القارئ نفسه، ومدى توجهه نحو القراءة، ورغبته وإخلاصه في المعرفة. وتحرص الإمارات على إطلاق مبادرات وفعاليات تستهدف القراءة وتنميتها بين جميع أطياف المجتمع، وعندما سئل الفيلسوف اليوناني الشهير أرسطو: كيف تحكم على إنسان؟ أجاب: أسأله كم كتاباً يقرأ وماذا يقرأ؟. أدرك أن الناس يختلفون في أهدافهم وحياتهم وتطلعاتهم، ولكن تبقى القراءة هي العنصر الذي يتطلع الجميع إليه دون استثناء، بمعنى أن القراءة هي فعل حضاري يعرف به المجتمعات المعرفية، نحتاجه لاستدامة التطور والتقدم، وتعليم أطفالنا وأنفسنا، القراءة حاجة حياتية مهمة، ومن يهتم بالقراءة والمعرفة، سيجد نفسه في تطور كبير، وخبرات تتجاوز مرحلته العمرية كثيراً، ثق بأنك في حضرة الكتاب، سوف تكون المعرفة ضالتك وطريقك للحكمة.

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