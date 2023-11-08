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أساطير الرياضة!

11/8/2023 7:21:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

الشارقة مدينة الابتسامة والثقافة والمعرفة والعلم والإعلام، فيسير الاهتمام بين الرياضة والثقافة جنباً إلى جنب، إذن، عليك أنت أن تقرأ، وأنت تدخل هذه الإمارة، فالقراءة غذاء الروح، تجدها اليوم في الشارقة.

الكل يتمنى المشاركة في هذا المعرض الدولي للكتاب، والذي يعد واحداً من أهم المعارض الدولية للكتاب، حيث يجذب الآلاف يومياً، عبر بوابتها المختلفة، وتجد مختلف أنواع الكتب، والعشرات من دور النشر توفر جميعها للقاري ما يرغب فيه.

نسخة هذا العام من المعرض، تقدم مجموعة من الكتب الرياضية، حيث يجد القراء كتاب لاعب المنتخب الوطني مهند العنزي، وهناك كتاب آخر، هو أساطير الرياضة الإماراتية، فالرياضة تسجل أهدافاً في مرمى الثقافة، وهذا يعطينا مؤشراً هاماً وكبيراً على مدى أهمية الثقافة الرياضية، التي تبدأ أولاً بمعرفتنا الحقيقية لمفهوم الثقافة، وتنطلق للميثاق الأولمبي، وهي الرسالة السامية لممارسة الرياضية، قبل أن ندخل في هذا العالم الكبير، إذن، رسالتنا لا بد أن تواكب دور اللجان الأولمبية الوطنية في تنمية ونشر وحماية الحركة الأولمبية في البلاد التابعة لهذه اللجان الأولمبية الوطنية، وكذلك من خلال تشجيع تأسيس المؤسسات المتخصصة في التعليم الأولمبي، مثل الأكاديميات الأولمبية الوطنية، والمتاحف والمكتبات الأولمبية، والبرامج الأخرى، ومن هنا، أشدد على أهمية دور المعرفة عبر مثل المعارض التي تهتم بثقافة العقل والروح، وأختتم ((احجز كتابك وأنت في الشارقة))!!.. والله من وراء القصد

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