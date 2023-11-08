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الصين: مستعدون لتعزيز التواصل والحوار مع أمريكا

11/8/2023 7:21:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت الصين استعدادها لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة ((على كل المستويات))، وفق ما أعلن نائب الرئيس الصيني، هان جينغ، أمس، قبل أيام على قمة متوقعة، الأسبوع المقبل، بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ ، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، في سان فرانسيسكو.

وقال جينغ، خلال ((منتدى بلومبيرغ للاقتصاد الجديد)) في سنغافورة، إن اللقاءات رفيعة المستوى التي جرت، خلال الأشهر الماضية، بين مسؤولين من بكين وواشنطن، بعثت ((إشارات إيجابية)) بشأن تحسن العلاقات الثنائية.

وأضاف: ((مستعدون لتعزيز التواصل والحوار مع الولايات المتحدة على كل المستويات، والدفع قدماً بالتعاون الذي يعود بالفائدة على الطرفين، وإدارة الخلافات والاختلافات بطريقة جيدة، ومواجهة التحديات الدولية بشكل مشترك)).

هذا، وتراجعت العلاقات بين القوتين العظميين إلى أدنى مستوياتها، الأعوام الماضية، في ظل خلافات على قضايا عدة، منها:

القيود على الصادرات، وحقوق الإنسان، والأمن القومي، إلا أن الجانبين أظهرا استعداداً، أخيراً، للعمل على ردم هوة الخلافات الحادة، فيما زار الصين عدد من المسؤولين الأمريكيين، العام الجاري؛ لتعزيز التواصل، بينما أفاد بايدن بأنه يتوقع عقد لقاء قمة، وإجراء مباحثات ((بنّاءة)) مع شي، على هامش قمة في سان فرنسيسكو، الأسبوع المقبل، في حين لم تؤكد بكين بعد هذا اللقاء.

إلى ذلك، جدد جينغ، تأكيد موقف شي بأن مستقبل البشرية يرتبط بماهية العلاقات الصينية الأمريكية. وقال: ((العالم كبير بما يكفي ليتمكن البلدان من التطور والازدهار معاً)).

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