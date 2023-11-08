14 هجوماً روسياً على مناطق في دونيتسك

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أمس، أن قوات الدفاع تصدت، في آخر 24 ساعة، إلى 14 هجوماً روسياً بالقرب من مناطق ستيبوف، وأفديفكا، وتونينكي، وبيرفومايسكي، في إقليم دونيتسك، فيما لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرون في قصف أوكراني لمدينة دونيتسك، حسبما ذكر حاكم المنطقة، دينيس بوشيلين.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان صحافي، نقلته وكالة أنباء ((يوكرين فورم)): صدت قوات الدفاع 14 هجوماً روسياً بالقرب من ستيبوف، وأفديفكا، وتونينكي، وبيرفومايسكي، في إقليم دونيتسك.

وأضاف البيان إن نحو 45 اشتباكاً قتالياً وقعت على الجبهة خلال 24 ساعة، أمس، فيما وجّه الروس 6 ضربات صاروخية، وشنّوا 50 غارة جوية، وفتحوا النار بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) 64 مرة على المواقع والبلدات الأوكرانية.

وتابع البيان، إنه في أعقاب الهجمات الروسية، تم الإبلاغ عن سقوط ضحايا بين المدنيين، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بمبنى سكني، والبنية التحتية للموانئ والسيارات، وغيرها من البنية التحتية المدنية، في حين تأثرت أكثر من 80 بلدة بضربات المدفعية الروسية في مناطق تشيرنيهيف، وسومي، وخاركيف، ولوهانسك، ودونيتسك، وزابوروجيا، وخيرسون.

وبينما قصفت روسيا مدينة نيكوبول الجنوبية، قال حاكم منطقة دونيتسك، دينيس بوشيلين، إن الجانب الأوكراني ضرب 4 أهداف في مدينة دونيتسك باستخدام قاذفة الصواريخ المتعددة ((هيمارس)).

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