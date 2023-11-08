خبير أممي: قصف المنازل يرقى إلى جريمة حرب

أكد خبير مستقل في الأمم المتحدة أمس، أن القصف واسع النطاق والممنهج للمساكن والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

ورأى المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال أن الهجمات الإسرائيلية منذ شهر على أهداف في غزة، تسببت بتدمير أو إتلاف 45 % من جميع الوحدات السكنية في القطاع، محذراً من أن التدمير يأتي ((بتكلفة هائلة في الأرواح البشرية)). وأكد المقرر الأممي أن القصف الممنهج أو الواسع للإسكان والأعيان المدنية والبنى التحتية أمر يحظره القانون الدولي بشكل صارم.

واعتبر أن ((تنفيذ الأعمال العدائية مع العلم بأنها ستؤدي بشكل منهجي إلى تدمير وإتلاف المساكن المدنية والبنية التحتية، مما يجعل مدينة بأكملها ـ مثل مدينة غزة ـ غير صالحة للسكن للمدنيين هو جريمة حرب)). وأضاف أنه عندما تكون هذه الأعمال ((موجهة ضد السكان المدنيين، فإنها ترقى أيضاً إلى جرائم ضد الإنسانية)).

قتل المنازل

وراجاغوبال، المفوض من مجلس حقوق الإنسان، لا يتحدث باسم الأمم المتحدة، صاغ سابقاً مصطلح ((قتل المنازل)) للإشارة إلى هجمات منهجية وواسعة النطاق تستهدف مساكن المدنيين والبنية التحتية وتسبب الموت والمعاناة.

وأضاف أن ((قتل المنازل))، ((يرتكب الآن في غزة)).

وبحسب راجاغوبال فإن الأمر الإسرائيلي بإخلاء شمال القطاع، رغم عدم وجود مأوى أو مساعدات مناسبة للنازحين، مع قطع المياه والغذاء والوقود والدواء، شكل ((انتهاكاً قاسياً وصارخاً للقانون الدولي)). وشدد الخبير على أن الإسكان المدني في إسرائيل لا يمثل أهدافاً عسكرية، محذراً من أن استمرار حماس في إطلاق الصواريخ بشكل عشوائي يعد أيضاً ((جريمة حرب)).

مدني وعسكري

وبحسب راجاغوبال فإن القانون الدولي الإنساني قائم على التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية. ويقول إن ((الشقق السكنية ليست أهدافاً عسكرية. المستشفيات وسيارات الإسعاف ليست أهدافاً عسكرية. ومخيمات اللاجئين ليست أهدافاً عسكرية)). وأصر الخبير على أنه حتى لو قام مقاتلون بالذهاب أو اللجوء في مساكن مدنية، كما زعم في الهجمات الأخيرة على مخيم جباليا للاجئين، فلا يوجد أي مبرر لمهاجمة مجمعات بأكملها يسكنها مدنيون.

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