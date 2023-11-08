تصعيد حوثي يهدد بانهيار الهدنة في اليمن

فيما استأنف الوسطاء تحركاتهم في المنطقة؛ للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن، اختار الحوثيون وحلفاؤهم التصعيد، مستهدفين مواقع القوات الحكومية غربي مأرب وتعز، وجنوب الحديدة، فضلاً عن محاولتهم اغتيال رئيس هيئة الأركان في الجيش اليمني، الفريق صغير بن عزيز.

وزارة الدفاع اليمنية، ذكرت أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب رئيس الأركان، بينما كان في طريقه من منطقة العبر إلى مأرب، أسفر عن إصابة عدد من مرافقيه، وجاء في ظل تصعيد مستمر للحوثيين، وخلاياهم المتخادمة مع التنظيمات الإرهابية المدعومة جميعها.

وحذرت الوزارة، الحوثيين، وحلفاءهم، وداعميهم، من مغبة مثل هذه العمليات الإجرامية المكشوفة، التي تؤكد الرفض الحوثي لنداءات ومساعي السلام التي يقودها الأشقاء والأصدقاء، والإمعان في مفاقمة معاناة الشعب اليمني، وإراقة المزيد من الدماء.

وجاء الهجوم المذكور متزامناً مع مهاجمة المسلحين الحوثيين مواقع للجيش في جبهة رغوان غربي مأرب، ما أدى إلى مقتل أكثر من 15 جندياً، ووفق مصادر عسكرية أكدت لـ((البيان))، أن قوات الجيش ردت على الهجوم، وخاضت مواجهات عنيفة مع منفذيه في هذه الجبهة، التي شهدت هدوءاً متقطعاً منذ إبرام اتفاق الهدنة برعاية الأمم المتحدة في أبريل 2022.

المصادر العسكرية أفادت بأن الهجوم الحوثي جاء عقب دفعهم بتعزيزات إضافية من المقاتلين والمسلحين إلى قرب خطوط التماس في محافظات مأرب، وتعز، والحديدة. وبالتزامن، استأنف المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس غروندبورغ تحركاته في المنطقة؛ بغية الدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق جديد للهدنة، واتفاق اقتصادي، وآخر سياسي.

وفي جنوب محافظة الحديدة، أخمدت القوات المشتركة في الساحل الغربي، نيران مدفعية الحوثيين التي كانت تستهدف التجمعات السكانية، ومواقع القوات في مناطق التماس، كما استهدفت مدفعية الجيش في تعز تعزيزات للحوثيين غربي المدينة، ومنعتها من استحداث خنادق وتحصينات في الجبهة الشمالية الشرقية، كما أحبطت محاولة تسلل في اتجاه مواقعها في جبل هان.

قوات الجيش تصدت أيضاً لتحركات معادية للحوثيين في جبهتي مقبنة، والكدحة، بالريف الغربي لمحافظة تعز، وردت على مصادر نيرانهم في مناطق الصفا، وكلابة، شمال شرق المدينة، وفي منطقة الضباب، المدخل الغربي لعاصمة المحافظة، التي يحاصرها الحوثيون منذ ثمانية أعوام. ‏

ووفق تأكيد المصادر الحكومية، فإن هذا التصعيد يعتبر الأكبر منذ استئناف مساعي الوساطة الإقليمية، والتقدم المحرز في هذا السياق، وترى أن التصعيد يعكس مدى الصراع بين أجنحة الحوثيين وتنامي الطرف المعارض للسلام والساعي إلى استئناف الحرب؛ كونه يرى في ذلك إضراراً بالمصالح التي سيخسرها إذا ما مضت الأطراف في تجديد الهدنة والدخول في محادثات سلام نهائية.

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