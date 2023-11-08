الإمارات تجدد الدعم للجهود الأممية في ليبيا

جددت دولة الإمارات تأكيد مساندتها الجهود الأممية المبذولة لدعم ليبيا، التي لا يزال شعبها يعاني آثار الدمار الهائل جراء الفيضانات الجارفة التي ضربت البلاد في سبتمبر الماضي، معربةً عن آمالها بتضافر المساعي نحو تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي، فضلاً عن إحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

جاء ذلك في بيان وفـد الإمارات في اجتماع مجلس الأمن عن (الحالة في ليبيا - المحكمة الجنائية الدولية)، ألقاه محمد العلماء، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في موقعها الإلكتروني، أمس.

وذكر البيان: يقتضي من المجتمع الدولي بحث أفضل السبل لمساعدة ليبيا على التعافي، مع النظر في إمكان البناء على روح التضامن والوحدة التي تجلت بين أبناء الشعب الليبي في أعقاب الكارثة؛ لاستعادة زخم العملية السياسية، والتوصل لتسوية سلمية، بقيادة وملكية ليبية، يكون أحد أركانها الأساسية المساءلة، وتحقيق العدالة الانتقالية.

تطورات

وعدّ البيان أن تكثيف التواصل بين مكتب المدعي العام، والسلطات الوطنية الليبية، أحد التطورات المشجعة التي تتماشى مع مبدأ التكامل الأساسي في المحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على أهمية استمرار هذا التعاون مع السلطات الليبية المعنية وتوطيده بالتواصل والحوار.

وشدد بيان الإمارات على تحمل الدول المسؤولية الأساسية في منع ومكافحة الجرائم على أراضيها، ضمن إطار ولايتها القضائية، ومن ذلك الجرائم الفظيعة، فوجود نظام وطني قوي للمساءلة يعد السبيل الأمثل لتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتوفير الرعاية للضحايا.

أولوية

وقال: إن مسألة التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، أولوية مهمة للمحكمة الجنائية الدولية، وأن تجرى التحقيقات المهمة عبر التعاون النشط مع السلطات الوطنية الليبية، ودعم جهودها المحلية بقوة.

وعدّ البيان أن تعزيز التعاون على المستوى الدولي، من كثب، ضرورة قصوى لتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة، العابرة للحدود، والتي تقوم باستغلال المهاجرين والنازحين، سواء في دول المصدر أو المقصد أو العبور.

حرب غزة

وأكد بيان الدولة أن تحقيق السلام على مستوى الإقليم والمنطقة لن يكون ممكناً من دون وقف الحرب الدامية على قطاع غزة، والتي يحمل وطأتها الأطفال والنساء، إذ تنذر بتوسيع رقعة النزاع إلى المنطقة، في ضوء ما تشهده من تصاعد التوترات في أرجائها كافة.

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