معارك طاحنة في الخرطوم.. و«الدعم السريع» تؤكد تقدمها شمالي دارفور

أعلنت قوات الدعم السريع، أمس، على منصة ((إكس)) سيطرتها الكاملة على (اللواء 24 مشاة أم كدادة) في ولاية شمال دارفور ‏بقيادة اللواء، أبو نشوك.

وشهدت مدينة الفاشر اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و((الدعم السريع))، بعد أيام على إعلان الأخيرة سيطرتها على 3 مدن مهمة في إقليم دارفور من أصل 5، بما في ذلك مقار الجيش فيها، وهي نيالا (جنوباً) ومركز قيادة الجيش في الولايات الغربية، وزالنجي (وسط) والجنينة (غرب). وأطلقت التحذير الأخير للفرقة السادسة في الفاشر، التي لا يزال الجيش يحتفظ بقواعده هناك، وفي الضعين (شرق).

كما دارت معارك طاحنة في أجزاء واسعة من مدينة أم درمان غرب العاصمة، وجبل أولياء، وسلاح المدرعات جنوبي العاصمة، باستخدام أسلحة خفيفة وثقيلة، مع تحليق طائرات حربية ومسيّرات.

وتعرضت أحياء عدة في محلية كرري شمالي أم درمان لقصف مدفعي عنيف صباحاً، أدى إلى سقوط ضحايا. ويحاول الجيش السوداني التوغل نحو وسط مدينة أم درمان للسيطرة على جسر شمبات الحيوي الذي يربطها بمدينة الخرطوم بحري ويعد خط الإمداد الرئيسي لقوات الدعم السريع من غرب البلاد إلى مدن العاصمة الثلاث.

وقال الشهود إن اشتباكات عنيفة دارت على الأرض بين الجيش والدعم السريع بشمال محلية جبل أولياء في جنوب الخرطوم والمتاخمة لولاية النيل الأبيض.

وأشاروا إلى أن قذائف هاون سقطت في حي دار السلام بمحلية جبل أولياء وتسببت في وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين.

وتجددت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة جنوب الخرطوم، الذي شهد معارك شرسة بين الطرفين في الأيام الماضية، حيث تقول قوات الدعم السريع إنها سيطرت على أجزاء واسعة من السلاح المهم، بينما يؤكد الجيش أنه يصد هجوماً لقوات الدعم السريع.

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