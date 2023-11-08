هدنة إنسانية تلوح في أفق غزة

تشير تقارير متطابقة من مصادر متعددة إلى أن هدنة إنسانية تلوح في الأفق في القتال الضاري الدائر في قطاع غزة، وسط مساعٍ تتركز على إطلاق سراح محتجزين أجانب في القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي والبيت الأبيض عن السماح بهدن إنسانية في غزة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، إنه ((لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة، لكن سيسمح بهدن إنسانية)). وبالتزامن، قال البيت الأبيض إن الهدن الإنسانية في غزة ((قد تستمر لساعات أو أيام)).

وأضاف البيت الأبيض، أن ((الأمر قد يستغرق أكثر من هدنة واحدة لإخراج جميع الرهائن من غزة)).

لكن هيئة البث الإسرائيلية كانت أوضح في حديثها عن الهدنة إذ قالت، الليلة الماضية، إنه تم فعلاً التوصل إلى اتفاق هدنة ووقف إطلاق نار لمدة 3 أيام، موضحة أنه خلال الهدنة سيتم إطلاق سراح من 15 إلى 20 محتجزاً من الجنسيات الأجنبية.

وأعلن مصدر مقرب من حركة حماس وجود مفاوضات مع إسرائيل بوساطة قطرية حول ((هدنة من ثلاثة أيام)) في مقابل إطلاق سراح 12 رهينة ((نصفهم أمريكيون)). وأكد المصدر أن إحراز تقدم متوقف على ((مدة)) الهدنة و((شمال قطاع غزة الذي يشهد عمليات قتالية واسعة النطاق)).

وكشفت مصادر مصرية عن اقتراب مصر من التوصل إلى هدنة إنسانية لتبادل الأسرى والمحتجزين، موضحة أن اتصالات مكثفة تجريها القاهرة للتوصل إلى الهدنة، حسبما أعلنت قناة القاهرة الإخبارية.

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، مشاورات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الأوضاع في غزة.

وبحث شكري وغوتيريش الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، والجهود الدبلوماسية الساعية للتوصل لوقف إطلاق النار، ما يتيح إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وآمن وبصورة مستدامة دون أي عوائق.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة إنهاء الوضع المأساوي في غزة وإقرار وقف إطلاق النار، مثمناً الدور المهم الذي تضطلع به مصر للحد من هذه الأزمة وتقديم وإيصال المساعدات لسكان القطاع، فضلاً عن دورها المحوري في دعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تباحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، هاتفياً من غوتيريش، حول ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة وفرض هدنة إنسانية. وأكد الجانبان أن ((على المجتمع الدولي الضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى غزة دون انقطاع)). وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبر، إن الدول الأعضاء في الحلف يؤيدون هُدَناً للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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