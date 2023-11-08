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مدارس في أبوظبي تدرب طلبتها على نماذج امتحانات الفصل الأول

11/8/2023 7:21:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أكدت مدارس خاصة في أبوظبي، تدريب طلبتها على نماذج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2024/2023، والذي يشمل منهاج وزارة التربية والتعليم والمناهج الأجنبية. وقال مديرو مدارس إن الاستعدادات لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، تسير بشكل جيد، حيث عملت على التنسيق مع الطلبة الذين لهم عذر يمنعهم من الحضور المباشر إلى لجان الامتحانات، أو ممن لديهم عذر مرضي، وحاصلين على موافقة دائرة التعليم والمعرفة، أما الطلبة العاديون في الثانوية العامة، فمن المقرر أن يخوضوا تجربة الامتحانات عبر لجان خارجية في مدارس أخرى، وفق التعميم المرسل من وزارة التربية والتعليم والخاص بالمنهاج الوزاري. وأوضحوا أن الاستعدادات بشكل عام، تشمل التدرب على نماذج الامتحانات، وتكثيف الحصص الدراسية، وأيضاً تهيئة الطلبة للامتحانات عبر المنصات المدرسية المعتمدة من المدارس، بالإضافة إلى تجهيز اللجان والمراقبين. ومن المقرر أن تدشن امتحانات ((الوزاري)) 24 نوفمبر الجاري، على أن يسبقه تسليم المهام والمشاريع النهائية من 20 حتى 23 من الشهر الجاري، وبحسب التقويم المدرسي المعتمد من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، فإن امتحانات المناهج الأجنبية ستبدأ 15 نوفمبر الجاري من الصفوف 2 وإلى 6، على أن تدشن امتحانات الصفوف من 7 وإلى 12، 27 من الشهر الجاري، وحتى 8 ديسمبر المقبل. ووفق التقويم المدرسي لمدارس خاصة في أبوظبي، والمعتمد من دائرة التعليم المعرفة، فإن إجازة الشتاء ستبدأ من 11 وإلى 29 ديسمبر المقبل، وسيكون يوم الاثنين 1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية، وفي السياق، شددت إدارات المدارس على أولياء الأمور بأهمية تنظيم العطلة السنوية في هذه التواريخ، لضمان عودة أولادهم إلى مقاعد الدراسة 2 يناير المقبل.

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