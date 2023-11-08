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5 آلاف طالب من الحلقتين الثانية والثالثة في برنامج «تكوين»

11/8/2023 7:21:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan) يشارك 5 آلاف طالب وطالبة من الحلقتين الثانية والثالثة من المدارس الحكومية على مستوى الدولة في برنامج ((تكوين)) الذي أطلقته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالتعاون مع مؤسسة عبدالله الغرير، لتنمية القدرات المعرفية والمهارات الحياتية والاجتماعية والعلمية، ولتقديم الإرشاد الأكاديمي الذي يساعد الطلاب على تحقيق طموحاتهم الوظيفية المستقبلية، عبر إشراكهم في العديد من البرامج والدورات التدريبية بعد ساعات الدوام. كما يعزز البرنامج من دور الأنشطة اللاصفية والفعاليات التي تركز على مهارات المستقبل، فضلاً عن تعزيز قدرات الطلبة في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم باعتبارها مواد أساسية تدعم تقدم الطلبة في المدارس. وتنطلق المرحلة الأولى من برنامج ((تكوين)) الوطني في أحد مجمعات زايد التعليمية، على أن يتوسع على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة عبر افتتاح عدد من المراكز موزعة على مستوى الدولة، وستوفر هذه المراكز للطلبة العديد من الأنشطة والفعاليات التي تم إعدادها لتناسب الفئات العمرية للطلبة والمرحلة الدراسية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من البرنامج. وقال محمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة الطلابية في المؤسسة: ((تكوين)) يعكس التزام المؤسسة بتمكين طلبة المدارس الحكومية في مختلف الجوانب المعرفية والمهارية والحياتية، وإيماناً بأن المدرسة هي الحاضنة الأولى لإبداعات وابتكارات الطلبة مبيناً أن البرنامج سيركز على الارتقاء بالأداء الأكاديمي وتنمية مهارات الطلبة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن تقديم الاستشارات والإرشادات. من جهتها، قالت الدكتورة سونيا بن جعفر الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبدالله الغرير، ((نسعى من خلال البرنامج الذي يعتبر جزءاً من المسؤولية الاجتماعية إلى توفير منصة قوية لتمكين الطلبة من الاستمرار في التعلم والتفوق في بيئة أكاديمية غير تقليدية))

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