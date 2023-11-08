سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة بالفجيرة والشارقة

شهدت أمس مناطق متفرقة في الدولة، وتحديداً في الفجيرة والشارقة هطول أمطار غزيرة ومتوسطة، وهو ما أدى إلى جريان الأودية والسيول في الفجيرة، كأودية حشنة وشوكة وثوبان ووادي الحلو بالشارقة، وكذلك وادي طوى وأوسمة برأس الخيمة.

وسقطت أمطار غزيرة على الفجيرة في أوحلة وشارع مليحة بكلباء، بينما سقطت أمطار متوسطة على منطقة محافز والمدام بالشارقة وغزيرة في مليحة.

كما شهدت إمارة رأس الخيمة هطول أمطار غزيرة على مناطق المنيعي والحويلات ومسافي وشرق شوكة، بينما شهدت مناطق حبحب وحتا بدبي وطريق شوكة بالعجيلي طريق جبل جيس سقوط أمطار متوسطة.

وسقطت على منطقة فلج المعلا والراشدية والطويين وثوبان بأم القيوين والخليبية في الفجيرة، وكذلك منطقة الغيل وكدرا في رأس الخيمة أمطار متوسطة، بينما سقطت أمطار خفيفة على منطقة الحراي والزبارة في خورفكان.

سحب ركامية

وفي سياق متصل، استمر طقس يوم أمس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع تكوّن بعض السحب الركامية صاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية والجزر وامتدت إلى بعض المناطق الغربية، وكانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، والبحر متوسط اضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ووفقاً للمركز الوطني سجلت الدولة، أمس، أعلى درجة حرارة بمنطقة سويحان في مدينة العين بمقدار 34.5 درجة مئوية عند الساعة 2:45 ظهراً، بينما تم تسجيل أقل درجة على جبل جيس في رأس الخيمة بمقدار12.3 درجة مئوية عند الساعة 3:15 فجراً.

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