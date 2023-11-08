محمد القرقاوي: خدمة المواطن والمقيم ركيزة للتميز والتنمية

أكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، خلال جلسة حوارية ضمن أعمال اليوم الثاني والأخير من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الدائمة هي أن لا نرضى بغير المركز الأول عالمياً في خدماتنا وكافة مرافقنا.

وقال معاليه: ((اليوم عندنا في حكومة دولة الإمارات ما يقارب 1400 خدمة حكومية، وإحدى أهم مسؤولياتنا وأولوياتنا في الحكومة هي خدمة المواطن والمقيم لأنهما ركيزتنا في التميز والتنمية)).

واستضافت الجلسة الحوارية موظفين يعملون من الميدان في الخط الأول لخدمة الجمهور، للحديث عن أفكارهم ومقترحاتهم والتحديات التي يواجهونها خلال عملهم.

حيث تحدثت كل من شيخة محمد حسين النعيمي، التي تعمل أخصائية اجتماعية في مدرسة ((عالية)) للحلقة الأولى بمدينة العين، والطبيبتين التوأم الدكتورة أمل والدكتورة آمال العضب، وعبد الوهاب الحمادي موظف وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن طبيعة عملهم، ومقترحاتهم للارتقاء بمستوى القطاعات التي يعملون فيها لخدمة الناس والمجتمع.

بناء الأجيال

وقالت شيخة النعيمي إنها سعيدة بالعمل في مجالها، لأنها اختارته من منطلق حب التعامل مع الناس مباشرة وخدمة المجتمع، وكانت سعادتها أكبر عندما اختارت المجال التعليمي والتربوي الذي وفر لها التعامل والتأثير في جانب مهم جداً من جوانب المجتمع وهو تنشئة الأجيال التنشئة الصحيحة لأنهم مستقبل الوطن.

وأضافت أنها من خلال تعاملها مع الطلبة والأسر في هذا القطاع الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز المجتمع، تواجه الكثير من التحديات بحب لأنها تدرك أن عملها يترك تأثيراً كبيراً على مستقبل الأجيال، وتتعامل مع جميع الطلبة من منطلق الأمومة وكأنهم أبناؤها، كما تسعى بجهود كبيرة لبناء تواصل فعال مع الأسر لخدمة هذه التوجهات في التنشئة الصحيحة للطلبة، وهي تؤمن أن هذه التنشئة عملية مشتركة بين المدرسة والأهل.

وأكدت النعيمي الحرص الكبير من الوزارة والجهات التربوية والتعليمية والمدارس على تحقيق أفضل المستويات في عملية تنشئة الجيل، عبر مبادرات مهمة، وتشجيع كافة الكوادر التعليمية والتربوية على المشاركة البناءة في هذه العملية للخروج بأفضل النتائج.

وأشارت إلى أن الفترة الأخيرة باتت تشهد مبادرات ومشاريع مهمة لإحداث تحولات واسعة في القطاع التعليمي والتربوي في جميع مجالاته من خلال المنظومات المتكاملة والمرافق والصروح النوعية والرؤى والاستراتيجيات المهمة للارتقاء بمستويات الطلبة الأكاديمية وتمسكهم بالقيم والهوية.

وتحمل شيخة النعيمي شهادة بكالوريوس الخدمة الاجتماعية من جامعة الإمارات وتعمل كأخصائية اجتماعية منذ عام 2001 في مدينة العين، وشاركت خلال مسيرتها في السلك التعليمي في عدد من الورش والدورات في المجال التربوي، إلى جانب مساهمتها التطوعية في الفعاليات والمناسبات الاجتماعية.

كما كرمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تكريماً خاصاً هي ووالدتها بوسام رئيس مجلس الوزراء عام 2020 وذلك نظير بثها الطاقة الإيجابية داخل العمل وخارجه، من خلال مقاطعها المرئية التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل أفراد المجتمع معها.

رسم الابتسامة

بدورهما، قالت الدكتورة أمل والدكتورة آمال العضب، إن القطاع الطبي والرعاية الصحية من أهم القطاعات ذات التأثير في حياة الناس وجودتها، وأنهما من منطلق حبهما لهذا التخصص والتعامل مع الناس بشكل مباشر، تشعران بسعادة كبيرة عندما ترسمان الابتسامة على الوجوه بعد مساعدة الكثيرين على تجنب المعاناة والألم، وتتركان أثراً ملموساً على حياتهم وصحتهم وتعافيهم.

وأضافت الطبيبتان أن التعامل مع الناس في الجوانب الصحية يحتاج منهما إلى حرص وتفهم كبيرين للجوانب النفسية والتعاطف الكبير مع معاناة المرضى وإخراجهم من هذه المعاناة إلى التشافي والتعافي جسدياً ونفسياً، رغم ما تواجهانه من تحديات كبيرة في هذا الميدان، حيث تعاملتا حتى الآن مع أكثر من 200 ألف مريض خلال فترة عملهما، إلا أنهما تشعران بسعادة كبيرة لما تركتاه من أثر بالغ على حياة هؤلاء جميعاً.

كما أكدت الدكتورة أمل والدكتورة آمال، أنهما تشعران بالفخر الكبير لاهتمام قيادة الإمارات بهذا القطاع المهم، وهذا الاهتمام ارتقى بالقطاع الطبي وقطاع الرعاية الصحية بكل مجالاته إلى مستويات لا تضاهى عالمياً، حيث باتت مستشفياتنا ومؤسساتنا الصحية في الإمارات تنافس أفضل المؤسسات الصحية العالمية في مستوى خدماتها ومعاييرها وممارساتها.

وبدأت الدكتورة أمل والدكتورة آمال العضب، وهما شقيقتان توأم، طريق دراسة الطب في جامعة ((فاطمة جناح)) للطب والجراحة في ((لاهور)) بباكستان، وتخرجتا طبيبتين عام 1999 بعد أن درستا تخصص الطب الباطني، وتطوعتا بدءاً من عام 2003 في مرافقة حجاج الدولة، وبلغ عدد المرات التي سافرتا فيها كطبيبتين مرافقتين للحجاج 14 مرة.

ودعمت الطبيبتان اللاجئين السوريين في اليونان عام 2016؛ وتساهمان بشكل مستمر في جهود تطوعية داخل الدولة من خلال تقديم محاضرات توعية، بالتعاون مع جهات مختلفة وكانت الطبيبتان في خط الدفاع الأول ضد محاربة وباء كوفيد 19.

التوطين أولوية

من جهته، قال عبد الوهاب عيسى الحمادي إنه ومن خلال تعامله اليومي بشكل مباشر مع شكاوى الناس عبر أكثر من وسيلة ومنها البث المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، فإنه يؤمن بأهمية هذا العمل والتواصل بين المسؤولين والموظفين ومختلف شرائح المجتمع لسماع آرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم والاطلاع على شكاواهم لمعالجتها بصورة جدية وسريعة.

لأن خدمة الناس وتلبية احتياجاتهم، أولويات وطنية تحظى بالحرص الكبير والمباشر من قيادة دولة الإمارات، وتجد الرعاية الدائمة من حكومة الإمارات وجميع مؤسسات الدولة وموظفيها.

وأشار الحمادي إلى أن غالبية الملاحظات التي يتلقاها من المواطنين هي حول العمل بحكم عمله في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهي في مجملها مقترحات وتساؤلات تجد الاهتمام الكبير من الوزارة، حيث إن ملف التوطين يعتبر من الملفات الاستراتيجية في رؤية الإمارات.

وأكد أنهم يجدون رضاً ملحوظاً بشأن نتائج هذا الملف، خصوصاً بعد الإنجازات القياسية التي تحققت خلال سنتين، وهذه النتائج تعطي المزيد من البشائر بمبادرات أكبر وأهم لتحقيق قفزات نوعية أخرى في التحاق المواطنين للعمل في القطاع الخاص والمساهمة في جميع قطاعات المسيرة التنموية.

وعبد الوهاب عيسى الحمادي، موظف في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهو حاصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وحاصل على عدد من الشهادات والجوائز منها جائزة القائد المميز، كما أنه مسؤول ومتابع للحالات والملاحظات والشكاوى الواردة إلى الوزارة، ونقطة اتصال في البث المباشر.

شيخة النعيمي:

أحب التحديات عندما أدرك أن عملي يؤثر إيجابياً على أجيال الوطن

التوأم أمل وآمال العضب:

نفخر بدعم قيادتنا للقطاع الطبي وتعزيز مستوى مؤسساته

عبدالوهاب الحمادي:

ملف التوطين يشهد رضاً كبيراً لنتائجه القياسية ويبشر بإنجازات أكبر

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