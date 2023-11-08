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28 شركة إيطالية في «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية

11/8/2023 7:21:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan) تشارك في الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، 28 شركة إيطالية ضمن الجناح الإيطالي في المعرض. وتعتبر هذه الشركات من كبرى الشركات الإيطالية المتخصصة في الحلول المتقدمة الخاصة بأنظمة الطاقة المتجددة، والصحة البيئية والسلامة الغذائية، والحلول المتكاملة لمعالجة النفايات، ومحطات إعادة التأهيل البيئي، ومعالجة المياه، ومعدات نزح المياه، والمعالجة الكيميائية للمياه، ومحطات تحلية مياه البحر، والوقود البديل، والمضخات المزودة بالعدادات، والفحوص المخبرية، ومحطات الاستخدام المدني والزراعي. وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من 15 إلى 17 نوفمبرالجاري. وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية: ((لدى الإمارات و إيطاليا علاقات قوية قائمة على تنمية وحماية المصالح المشتركة. وقد ارتقت هذه العلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28)، نتطلع إلى المساهمة الفاعلة في تعزيز التعاون في العديد من القطاعات، خصوصاً في الطاقة المتجددة، وأداء دور فعال في تسريع عجلة الحياد الكربوني وانتقال الطاقة وضمان مستقبل أكثر استدامة للجميع)). صفقات من جانبه، قال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي لدى وكالة التجارة الإيطالية في الإمارات: معرض ويتيكس منصة مثالية لمواصلة تطوير العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين في قطاع الطاقة المتجددة. ومع تصدير منتجات بقيمة 134 مليون يورو إلى دولة الإمارات في عام 2022، تعد إيطاليا المورد الأوروبي الثاني لدولة الإمارات في مجال تقنيات الطاقة المتجددة. وشهد قطاع التصدير في إيطاليا صعوداً ونمواً خلال النصف الأول من عام 2023، وقد سجل تصدير التقنيات الخضراء زيادة بـ51 %.

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