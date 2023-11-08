انطلاق «الكونغرس العالمي للإعلام» الثلاثاء

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق فعاليات الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام 2023 الأسبوع المقبل في العاصمة أبوظبي، بمشاركة دولية قياسية من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الإعلامية وصناع القرار والخبراء، وأعلن عن تفاصيل النسخة الثانية خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، بتنظيم مجموعة أدنيك وبالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات ((وام)) في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات ((وام)) رئيس اللجنة المنظمة: قمنا بتعزيز شبكتنا الإعلامية العالمية من خلال شراكات استراتيجية عقب النسخة الأولى، ومن المقرر أن يتناول اليوم الافتتاحي للكونغرس الدور المحوري لوسائل الإعلام في البيئة والاستدامة ودعم قضايا المناخ، استعداداً لمؤتمر الأطراف COP28، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأشار إلى أن اليوم الثاني للكونغرس سيركز على التثقيف الإعلامي للشباب والترحيب بالطلاب من 100 جامعة، بهدف إعدادهم للمساهمة في تشكيل المشهد الإعلامي، إضافة إلى إطلاق مجلس التعليم والإنتاج المشترك، ومجلس الابتكار، وبرنامج ((نيكس تك)) ومختبر الإعلام المستقبلي، لاستكشاف العلاقة بين الإعلام والتعليم والذكاء الاصطناعي ولمواكبة التطور الذي يشهده هذا القطاع.

وتابع: سيخصص اليوم الثالث للإعلام الرياضي باعتباره قطاعاً مهماً وواسعاً، وسيركز على القضايا التي تشغل بال الشارع الرياضي.

من جانبه، أفاد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، بأن تنظيم فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام يأتي وفق استراتيجية مجموعة أدنيك لدعم طيف واسع من القطاعات الاقتصادية والمعرفية في الدولة وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة للأعوام الخمسين المقبلة.

وأضاف: يتوقع أن تشهد النسخة المرتقبة للكونغرس إقبالاً كبيراً من كبرى الشركات المتخصصة في قطاع صناعة الإعلام، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة والعلامات التجارية المشاركة بـ33 % لتصل إلى 257 علامة تجارية مقارنة مع الدورة الأولى للكونغرس العام الماضي، كما نما عدد الدول المشاركة بـ22 % لتصل إلى 172 دولة.

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