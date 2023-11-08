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سعود المعلا: القيادة حريصة على بناء جيل مبدع ومتسلح بالعلم والمعرفة

11/8/2023 7:21:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أمس بالديوان الأميري، رائدي الفضاء الإماراتيين سلطان النيادي وهزاع المنصوري يرافقهما فريق مهمة ((طموح زايد 2)) من مركز محمد بن راشد للفضاء بقيادة سالم حميد المري، مدير عام المركز.

ورحب سموه برائدي الفضاء ووفد المركز وهنأهما بنجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي خاضها رائد الفضاء سلطان النيادي، وامتدت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

وأكد سموه أن الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لبناء جيل مبدع مثقف متسلح بالعلم والمعرفة وقيم المجتمع الإماراتي، ومتابعتها لكل القطاعات، خصوصاً قطاع التعليم ينبثق من إيمان الدولة بأن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان، وأن التطور لن يكون إلا ببناء جيل مبدع متميز قادر على المنافسة والتصدر.

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