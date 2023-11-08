محمد بن راشد: استعداداتنا للمستقبل لا تتوقف وحكومة الإمارات تتبنى فكراً استباقياً

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن استعدادات حكومة دولة الإمارات للمستقبل تتواصل وفق فكر استباقي ومنظومة عمل متكاملة بهدف توفير المقومات والعوامل اللازمة لاستمرار المسيرة التنموية وتلبية متطلباتها على الرغم من المتغيرات الإقليمية والعالمية.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تشكّل منصة لإطلاق المشروعات والمبادرات الوطنية الكبرى، وقال سموه: قبل عام أطلقنا رؤية نحن الإمارات 2031 وتم إنجاز أكثر من 152 مشروعاً حكومياً اتحادياً في مختلف القطاعات في هذا العام ونحن مستمرون في بناء أفضل نموذج تنموي في المنطقة والعالم.

وأشار سموه إلى أن النسخة الحالية من الاجتماعات السنوية شهدت إطلاق ((وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات)) التي تعد منهج عمل طموحاً لتسريع وتيرة أداء القطاعات الاقتصادية كافة، وقال سموه: في العام الحالي أطلقنا في الاجتماعات السنوية وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات لتكون استراتيجية شاملة ومتكاملة لتعزيز أداء قطاعاتنا الاقتصادية كافة.

الملفات المهمة

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن النسخة الحالية من الاجتماعات السنوية ناقشت العديد من الملفات المهمة التي تركز في مجملها على المواطن، وقال سموه: ركزنا على الملفات الحيوية ليكون المواطن دائماً في صدارة أولوياتنا ومحوراً لخطط النمو كافة.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن العمل المشترك بين المؤسسات والجهات الاتحادية والمحلية كافة مستمر طوال العام وفق رؤية مشتركة لمتطلبات العمل، وقال سموه: التنسيق بين مؤسساتنا الاتحادية والمحلية مستمر وهدفنا واحد ورؤيتنا واحدة.

المستهدفات الوطنية

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، النتائج التي تم تحقيقها في نهاية سنة 2022 من المستهدفات الوطنية 2031.

وترمي المستهدفات الوطنية 2031 إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 3 تريليونات درهم، والتجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات.

وفي سنة 2022 بلغ الناتج 1.62 تريليون درهم، وارتفعت قيمة التجارة الـــخارجــــيـة غـــيــــر الــــــنـــفطـــيـــة للــــدولـــــــة 2.2 تريليون درهم.

وتهدف دولة الإمارات إلى رفع إسهام الاقتصاد الرقمي بنسبة 20% من الناتج المحلي غير النفطي، وقد تحقق من هذه النسبة 11.8% حتى سنة 2021، كما تهدف إلى أن تصبح من أفضل 10 دول عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد تقدمت في سنة 2022 إلى المرتبة الـ16 عالمياً.

وتستهدف الدولة أن تصبح في المرتبة الـ10 عالمياً في تمكين واستقطاب المواهب العالمية، وقد تقدمت في هذا المجال إلى المرتبة 22 عالمياً.

وفي مجال السياحة، تطمح الدولة إلى أن جذب 40 مليون سائح سنوياً في سنة 2031، وقد نجحت في سنة 2022 في جذب 25.1 مليون سائح، بينما تطمح في مجال التنمية البشرية إلى أن تصبح من بين أفضل 10 دول في مؤشر التنمية البشرية، فتقدمت في سنة 2022 إلى الرتبة الـ26 عالمياً، وفي مجال الرياضة ونمط الحياة النشط، تطمح إلى أن تتبنى نسبة 75 % من السكان نمط حياة نشطاً بمعدل 150 دقيقة في الأسبوع تحققت منها حتى سنة 2023 نسبة 58 %.

وفي مجال حماية البيئة، تطمح الدولة إلى أن تكون من بين أفضل 20 دولة في مؤشر الأداء البيئي، وقد بلغت حتى سنة 2022 الرتبة 39 أما في مجال الطاقة فتطمح الدولة إلى أن يشكل إنتاج الطاقة النظيفة 30 % من مزيج الطاقة، وقد شكل حتى سنة 2022 نسبة 15.7 %.

الأداء الحكومي

وفي مجال الأداء الحكومي والتنافسية الرقمية، وضعت المستهدفات الوطنية 2031 مجموعة من الأرقام الطموحة تحقق منها العديد من المنجزات، إذ تطمح دولة الإمارات إلى أن تصنف من بين أفضل 5 دول عالمياً في مؤشر الحكومة الذكية، وقد تقدمت في سنة 2022 إلى المرتبة 13 عالمياً.

كما تستهدف الوصول للمركز الأول عالمياً في مؤشر الكفاءة الحكومية، وفي سنة 2023 احتلت الدولة المرتبة 8 عالمياً، والمركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة، وفي سنة 2023 نجحت الإمارات في الوصول للمركز الثاني عالمياً.

وتستهدف الدولة أن تكون ضمن أفضل 3 دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي، ووصلت الإمارات إلى المرتبة السابعة.

نقاشات متخصصة

وشهدت جلسات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023 نقاشات متخصصة في القطاعات الحيوية كافة، استعرض فيها الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين الخطط والمشروعات التي تم إنجازها، علاوة على ما سيتم تنفيذه في الفترة المقبلة. وفي جلسة بعنوان ((أبطال من الميدان))، استضاف معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء 3 موظفين يعملون في الخط الأول لخدمة الجمهور.

للتعرف إلى أفكارهم واقتراحاتهم والتحديات التي يواجهونها في عملهم. وتقدم حكومة دولة الإمارات ما يقرب من 1400 خدمة حكومية، تركز جميعها على تقديم خدمات متطورة ومجدية للمواطن والمقيم انطلاقاً من نهج حكومة الإمارات الهادف إلى التميز في الأداء الخدمي لتوفير الوقت والجهد.

وشارك معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP 28، في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في جلسة بعنوان تصحيح مسار العمل المناخي العالمي في COP 28. واستعرض معاليه في الجلسة مخرجات الفترة التحضيرية للمؤتمر، والجهود التي يبذلها فريق رئاسة COP 28 لضمان استضافة مؤتمر أطراف متميز واستثنائي.

وأوضح خطوات الاستعداد للاستضافة عبر استراتيجية شملت آلية العمل والحوكمة، وجولة عالمية استباقية للاستماع والتواصل وتقصي الحقائق، وإعداد خطة عمل رئاسة المؤتمر، وتحديد أهداف واضحة للمسارات التفاوضية.

وفي قطاع التحول الرقمي شهدت جلسة ترأستها معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، بعنوان التكامل الرقمي الحكومي الوطني، سبل تعزيز التكامل الرقمي الحكومي على المستوى الوطني لتحقيق التكامل الرقمي الحكومي الوطني وذلك بما يشمل السجلات الوطنية الرقمية، وطلب المعلومات مرة واحدة، والممكنات الرقمية الوطنية، وبما يعزز تقدم دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية في هذا القطاع.

وفي جلسة مخصصة لمناقشة موضوع التوطين، أكد معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين أنه تم الاتفاق على إعداد اقتراح سياسات حكومية تضمن استدامة التوطين، وإعداد قائمة بقطاعات إضافية أخرى خارج مظلة القطاع الخاص لاستهدافها في التوطين، وإطلاق برامج تأهيلية للمواطنين تضمن دخولهم واستمرارهم في سوق العمل بالقطاع الخاص، وإطلاق استراتيجيات جديدة وخطط تضمن استمرار واستدامة التوظيف في القطاع الخاص.

وناقشت جلسة ((الذكاء الاصطناعي)) أبرز التحديات والفرص في تبني الذكاء الاصطناعي في الحكومة، وكيفية الاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات بما يسهم في تسريع التحول الرقمي وتحقيق أفضل النتائج ضمن القطاعات الاستراتيجية كافة.

فأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات تستهدف تحديد الفرص المرتبطة بالتقنيات الجديدة كالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في القطاعات الحكومية المختلفة، وإطلاق خطة عمل لتطوير المواهب وبناء قدرات الكوادر الإماراتية لقيادة المشروعات التكنولوجية المستقبلية.

وفي جلسة بعنوان ((التزامات حكومة دولة الإمارات في الحياد الكربوني))، تناولت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة استراتيجية الدولة في العمل المناخي التي تعد المحرك الرئيس للتقدم الاقتصادي والاجتماعي عبر قيادة الجهود الرامية لتحقيق العمل المناخي، في إطار تحقيق مستهدفات دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي.

وأبرزت معاليها المبادرات القطاعية المختلفة التي تدعم التزامات حكومة الإمارات في الحياد الكربوني ولا سيما في القطاعات الستة المرتبطة بالزراعة، ومعالجة النفايات، والبناء، والنقل، والصناعة، والطاقة، وذلك عبر أكثر من 25 برنامجاً رئيساً، توفر أكثر من 200 ألف وظيفة، وتسهم في تحقيق نحو 3 % نمواً في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز نمو الصادرات الوطنية.

وفي جلسة حوارية رئيسة ضمت معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، واللواء سلطان النعيمي، المدير العام للإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بعنوان من 15 خطوة إلى 5 خطوات، أبرز المشاركون حرص حكومة الإمارات على إطلاق جيل جديد من الخدمات الحكومية تكون الأبسط، والأسرع، والأكثر كفاءة، من أجل تسهيل حياة الناس من الأفراد وأصحاب الأعمال، وهي الجلسة التي أدارها محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات.

وأعلنت حكومة الإمارات عن إطلاق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية إلى التبني الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50 % من المدد الزمنية للإجراءات.

وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية في أثناء عام، وسيتم في هذا العام تقييم نتائج العمل والاحتفاء بنهايته بأفضل الإنجازات، ويشكل البرنامج نموذج عمل وطنياً للوصول إلى إجراءات حكومية هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، وتطمح حكومة الإمارات عبره إلى إحداث نقلة نوعية واستثنائية في الإجراءات الحكومية.

واختتمت أعمال اليوم الثاني والأخير بجلسة رئيسة بعنوان دولة الإمارات والمشهد الجيوسياسي، تناول فيها معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أبرز ملامح وتوجهات الإمارات في الساحتين الداخلية والعالمية، إضافة إلى المتغيرات الراهنة ومدى تأثيرها في الأوضاع الإقليمية والعالمية.

وأشار معالي الدكتور أنور قرقاش إلى أن التفكير في الأجيال المستقبلية وكيفية المحافظة على استدامة الازدهار والإنجازات يشغل حيزاً كبيراً من جهد القيادة الإماراتية، لافتاً إلى أن الحفاظ على الزخم الاقتصادي والتنموي والتركيز على الشباب والاستدامة والتي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أولويات في الاجتماعات السنوية للحكومة هذا العام، تشكل أساساً للخطط والسياسات التنموية كافة.

سموه:

مستمرون في بناء أفضل نموذج تنموي في المنطقة والعالم

أطلقنا وثيقة المبادئ الاقتصادية لتكون استراتيجية شاملة لتعزيز الأداء

ركزنا على الملفات الحيوية ليكون المواطن في صدارة أولوياتنا ومحور خطط النمو

التنسيق بين مؤسساتنا الاتحادية والمحلية مستمر وهدفنا واحد ورؤيتنا واحدة

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