جناح الإمارات بمعرض ومنتدى الشركات الناشئة بكوريا يستعرض فرص بناء شراكات جديدة

تشارك دولة الإمارات بجناح خاص يضم أكثر من 40 شركة صغيرة ومتوسطة و20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص في معرض ومنتدى الشركات الناشئة ((COMEUP 2023)) بجمهورية كوريا، والذي انطلقت فعالياته أمس في العاصمة سيئول ويستمر حتى يوم غدٍ بمشاركة دولية واسعة.

تستعرض الشركات الناشئة الإماراتية خلال مشاركتها الفاعلة في الحدث الدولي، المشاريع المبتكرة وأحدث الحلول التكنولوجية المتقدمة التي تقدمها أمام أعضاء مجتمع الأعمال الكوري والعالمي المشاركين في الحدث وسبل بناء الشراكات الجديدة مع الشركات الكورية في القطاعات الاقتصادية الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة والذكاء الاصطناعي بما يسهم في تعزيز التواصل بين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في دولة الإمارات وجمهورية كوريا.

الاستفادة من الفرص

وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الذي يترأس وفد الدولة المشارك في معرض ومنتدى الشركات الناشئة ((COMEUP 2023)) في تصريحات له: إن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكوريا تشهد نمواً وتطوراً متواصلاً يعكس رغبة البلدين الصديقين ومجتمعي الأعمال في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيح للشركات الناشئة ورواد الأعمال في البلدين الانتقال بعمليات شركاتهم نحو المزيد من الأسواق على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز استدامة نمو أعمال هذه الشركات.

وأضاف: إن الشركات الناشئة في الإمارات وجمهورية كوريا أمامها فرص واعدة للاستفادة من زخم الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بعد توقيعها ودخولها حيز التنفيذ والذي من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة أمام مجتمعي الأعمال بما يدعم تعزيز نمو أعمالها ودعم وصول منتجاتها إلى الأسواق الاستراتيجية حول العالم.

توفير الممكنات

وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع شركائها بالقطاعين الحكومي والخاص على المستويين الإقليمي والعالمي، وتوفير الممكنات والفرص الداعمة لنمو وتسريع أعمال الشركات الناشئة ودعمها للتوسع إقليمياً وعالمياً بما يرسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى البرامج والتسهيلات والحوافز التي من شأنها تسريع نمو أعمال الشركات الناشئة في أسواق البلدين، وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، إضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في دعم زيادة نسبة مساهمة قطاع المشاريع والمتوسطة في الناتج المحلي للبلدين.

رواد الأعمال

ويضم وفد الدولة أكثر من 100 رائد أعمال إماراتي وعدداً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال ومسرعات وحاضنات الأعمال منها ((غرفة دبي للتجارة وغرفة تجارة وصناعة عجمان وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة صناعة وتجارة الفجيرة والمنطقة الحرة بمطار دبي ودبي كوميرسيتي ومركز دبي المالي العالمي ((فينتك)) وواحة دبي للسيليكون ومصرف الإمارات للتنمية ومنصة هب 71 ومجموعة كيزاد وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وجامعة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة تيكوم)).

يذكر أن معرض ومنتدى الشركات الناشئة ((2023COMEUP)) يمثل أكبر حدث لريادة الأعمال والشركات الناشئة في جمهورية كوريا، ويشهد مشاركة أكثر من 60 ألف زائر و100 متحدث.

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