«دبي للمجوهرات» تحتفي بمهرجان ديوالي بعروض وجوائز

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات إطلاق حملتها ((تألقوا مع الذهب في ديوالي))، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وتهدف المجموعة هذا العام إلى تقديم تجربة تسوق لا تُنسى للعملاء، عبر مجموعة من العروض والجوائز المذهلة في العديد من العلامات التجارية للمجوهرات في دبي.
وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس الإدارة رئيسة لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، المديرة التنفيذية لقطاع الشراكات الاستراتيجية في دبي للاقتصاد والسياحة: ((مهرجان ديوالي مناسبة مملوءة بالاحتفالات والسعادة. ونحن ملتزمون تعزيز الاحتفالات لعملائنا الكرام عن طريق تقديم تجربة تسوق فريدة وتبرز الحملة التزامنا جعل موسم الاحتفال لا يُنسى)). وتقدم المجموعة في حملة ديوالي عروضاً مذهلة تشملحسوماً تصل إلى 50 % على مجموعة مختارة من المجوهرات الماسية واللؤلؤ.
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