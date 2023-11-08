«دبي للمجوهرات» تحتفي بمهرجان ديوالي بعروض وجوائز

أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات إطلاق حملتها ((تألقوا مع الذهب في ديوالي))، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وتهدف المجموعة هذا العام إلى تقديم تجربة تسوق لا تُنسى للعملاء، عبر مجموعة من العروض والجوائز المذهلة في العديد من العلامات التجارية للمجوهرات في دبي.

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس الإدارة رئيسة لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، المديرة التنفيذية لقطاع الشراكات الاستراتيجية في دبي للاقتصاد والسياحة: ((مهرجان ديوالي مناسبة مملوءة بالاحتفالات والسعادة. ونحن ملتزمون تعزيز الاحتفالات لعملائنا الكرام عن طريق تقديم تجربة تسوق فريدة وتبرز الحملة التزامنا جعل موسم الاحتفال لا يُنسى)). وتقدم المجموعة في حملة ديوالي عروضاً مذهلة تشملحسوماً تصل إلى 50 % على مجموعة مختارة من المجوهرات الماسية واللؤلؤ.

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