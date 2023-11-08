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«دي بي ورلد» و«زاجل» تعززان الحلول التكنولوجية المتقدمة في شحن البضائع

11/8/2023 7:21:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حققت ((زاجل))، الشركة المتخصصة في مجال خدمات البريد السريع والخدمات اللوجستية، إنجازاً مهماً بتوقيع اتفاقية جديدة مع موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد)) بهدف تحسين كفاءة حركة الشحنات وتطوير عمليات شحن البضائع بالاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة.

وفي هذا الإطار، وقعت شركة زاجل اتفاقية مع ((دي بي ورلد)) تحصل بموجبها على الحلول التكنولوجية المتطورة التي توفرها ((دي بي ورلد)) انطلاقاً من رؤيتها المستقبلية. وتركز الاتفاقية على تطوير التقنيات المستخدمة في مجال الشحن بهدف تحسين وتبسيط العمليات في هذا القطاع الحيوي. وتؤكد الاتفاقية على التزام زاجل بتسخير التكنولوجيا المتطورة لتعزيز جودة خدمات الشحن التي تقدمها لعملائها، ما يمثل خطوة حيوية في مسيرة تطوير عملياتها لتصبح أكثر كفاءة واعتماداً على التكنولوجيا.

يتمثل أحد الجوانب الرئيسية للاتفاقية بتوفير منصة موحدة لإدارة الشحنات، مما سيمكن زاجل من تعزيز كفاءة عمليات الشحن، من خلال زيادة فعالية التحكم بالشحنات.

تم توقيع الاتفاقية بحضور أياز مقبول، نائب رئيس المجموعة لمبيعات المنتجات الرقمية لدى ((دي بي ورلد))، ونبيل الخرابشة، المدير العام لشركة زاجل.

وفي إطار حديثه عن هذه الاتفاقية، قال نبيل الخرابشة: ((يسعدنا أن نتعاون مع مجموعة ((دي بي ورلد)) لدمج حلولها الرقمية المتقدمة في مجال الشحن في عملياتنا. ومن المؤكد أن هذا التعاون سيسهم في الارتقاء بمستوى خدماتنا ويمكننا من تقديم تجربة لا تضاهى لعملائنا)).

تمثل هذه الاتفاقية بين شركة ((زاجل)) و((دي بي ورلد)) خطوة مهمة في مسيرة تطوير الخدمات اللوجستية. وعبر الاستفادة من هذه الحلول الرقمية المتقدمة، ستعمل ((زاجل)) على تطوير العمليات اللوجستية وتعيين معايير جديدة في مجال الكفاءة ورضا العملاء.

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