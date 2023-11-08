رئيس مجلس إدارة الشركة في حوار مع « البيان »: «أمانات القابضة» تعزز منصتها التعليمية باستحواذات جديدة

حققت شركة أمانات القابضة إنجازات عدة تتماشى مع الجهود الشاملة التي تبذلها دولة الإمارات لتنويع مصادر الاستثمار في الشركات التجارية التي تعزز الاستدامة وتطور البنية التحتية الاجتماعية بشكل يسهم في إحداث تأثير مجتمعي إيجابي وتحقيق عوائد مالية قوية لمساهميها، لا سيما أن منطقة الخليج العربي ضمن الإنفاق الحكومي الأكبر على قطاعي الصحة والتعليم، حيث تخطط الشركة لإضافة المزيد من المدارس إلى محفظة الشركة التعليمية المتنامية خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

وأشار حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الشركة في حواره مع ((البيان)) ، إلى الاستثمار في شركة ((نما القابضة))، وهي مزود رائد لخدمات التعليم العالي في أبوظبي، التي تقوم بتهيئة الطلاب للدخول إلى سوق العمل وتقديم خدمات التعليم المستمر لمساعدتهم على النجاح في مواقع عملهم، موضحاً أن ((أمانات القابضة)) تمتلك أكبر جامعة خاصة في دبي وأول حرم جامعي خارجي لجامعة ميدلسكس البريطانية، التي تستقبل الآن أكثر من 5 آلاف طالب، أكثر من 40 % منهم طلاب زائرون من الخارج.

وفيما يلي نص الحوار:

مرت 3 سنوات على مجلس الإدارة الحالي، حدثنا عن أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذه الفترة؟

حققت شركة أمانات القابضة إنجازات عدة تتواءم مع الجهود الشاملة التي تبذلها دولة الإمارات لتنويع مصادر الاستثمار في الشركات التجارية التي تعزز الاستدامة وتطور البنية التحتية الاجتماعية بشكل يساهم في إحداث تأثير مجتمعي إيجابي وتحقيق عوائد مالية قوية لمساهميها.

وفي إطار هذه الجهود، قامت ((أمانات القابضة)) بتركيز استراتيجيتها واستثمار رأس مالها بشكل فعال، وحسنت من أدائها المالي بشكل كبير وملحوظ، حيث تضاعفت إيرادات الشركة 4 مرات لتصل إلى 513 مليون درهم نهاية 2022 وتضاعفت الأرباح التشغيلية 8 مرات لتصل إلى 188 مليون درهم.

وبشكل عام تلبي ((أمانات القابضة)) احتياجات أكثر من 20 ألف طالب سنوياً. وتمتلك ((أمانات القابضة)) أول حرم جامعي خارجي لجامعة ميدلسكس البريطانية، التي تستقبل الآن أكثر من 5 آلاف طالب، أكثر من 40 % منهم طلاب زائرون من الخارج، ويختار العديد منهم دولة الإمارات مقراً لهم بعد حصولهم على شهاداتهم الجامعية، بالإضافة إلى الاستثمار في شركة نما القابضة، وهي مزود رائد لخدمات التعليم العالي في أبوظبي، والتي تقوم بتهيئة الطلاب للدخول إلى سوق العمل وتقديم خدمات التعليم المستمر لمساعدتهم على النمو والتطور في مواقع عملهم لضمان نجاحهم فيه.

ما خطط الشركة للتوسع؟

شهدت شركة أمانات القابضة مسيرة نمو قوية امتدت على مدار 9 سنوات تقريباً منذ إدراجها في سوق دبي المالي في عام 2014، إذ انتقلت من شركة تقليدية إلى مساهمٍ أساسي واستراتيجي في قطاعي التعليم والرعاية الصحية.

وفي إطار سعيها للتكيف مع مجالات الاستدامة دائمة التطور، شهدت شركة أمانات القابضة تغييرات عدة مفصلية، مستفيدة من تاريخها الحافل في السعي نحو التميز وتعزيز القيمة عبر محفظة متنوعة وواسعة.

قامت شركة أمانات بتوقيع اتفاقية شراكة مع مدى الدولية القابضة، وتهدف الاتفاقية إلى الشراكة والتعاون في مشاريع الخصخصة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة الصحة في السعودية، والتي تركز على قطاع الرعاية وإعادة التأهيل على المدى الطويل.

تطلق هذه الشراكة العنان أمام فرص واعدة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية بدءاً بالمشاركة في توفير الرعاية لحالات ما بعد الإصابات الحادة بسعة 900 سرير في الرياض والدمام. وتعد هذه الشراكة إنجازاً رئيسياً في استراتيجية خلق القيمة لشركة أمانات للرعاية الصحية.

ما الأولويات التي تركز عليها الشركة في الفترة المقبلة؟

تواصل الشركة تحقيق رؤيتها في منصة الرعاية الصحية من خلال توسيع القدرة السريرية في قسم الرعاية طويلة الأجل بالسعودية لتصل إلى 1000 سرير، واستكشاف المزيد من فرص الرعاية الصحية في الإمارات.

وفيما يخص المنصة التعليمية تواصل الشركة تركيز استثماراتها على التوسع الإقليمي لمحفظة التعليم الخاص، حيث تدرس الشركة استراتيجية توسعة جامعة ميدلسكس لتدخل السوق السعودي، كما تعكف الشركة حالياً على توسعة عمليات شركة تنمية الإنسان لتغطي خدماتها الإمارات.

كما تخطط الشركة أيضاً لرغبتها في إضافة المزيد من المدارس خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة.

ماذا تضم محفظة ((أمانات)) التعليمية؟

تمتلك ((أمانات القابضة)) أكبر جامعة خاصة في دبي وأول حرم جامعي خارجي لجامعة ميدلسكس البريطانية، التي تستقبل الآن أكثر من 5000 طالب، أكثر من 40 % منهم طلاب زائرون من الخارج، ويختار العديد منهم دولة الإمارات مقراً لهم للحصول على شهاداتهم الجامعية، فضلاً عن الاستثمار في شركة نما القابضة، وهي مزود رائد لخدمات التعليم العالي في أبوظبي، وتقوم بتهيئة الطلاب للدخول إلى سوق العمل وتقديم خدمات التعليم المستمر لمساعدتهم على النجاح.

ما هي أهم الأسواق التي تتواجدون فيها؟

((أمانات القابضة)) تستثمر في أسواق دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

كيف تخططون لنمو المحفظة الاستثمارية الصحية للشركة؟

حافظت أمانات على زخم نموها وحققت نمواً قوياً في الإيرادات والربحية على مستوى محفظتي الرعاية الصحية والتعليمية.

وخلال النصف الأول من العام 2023، على صعيد منصة الرعاية الصحية تم إطلاق أمانات للرعاية الصحية وبالتزامن مع ذلك أكملنا الاندماج ما بين شركة كامبريدج وشركة سكون، لتصبح بذلك أمانات للرعاية الصحية أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية الممتدة لمرحلة ما بعد الإصابات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع وجود خطط لزيادة الأسرة التشغيلية من 430 سرير حالياً إلى 1000 سرير تشغيلي في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

ماذا عن المحفظة الاستثمارية التعليمية؟

على صعيد المحفظة الاستثمارية التعليمية، نواصل التركيز على توسعة أعمالنا في شركة تنمية الإنسان والتي تقدم خدماتها لأصحاب الرعاية الخاصة وذوي الهمم، وكذلك زيادة أعداد الطلاب في محفظتنا التعليمية الجامعية، ونسعى لاقتناص الفرص الاستثمارية في مجال المدارس من التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي في الإمارات والسعودية.

كيف ترى الأثر المالي لتغيير الاستراتيجية الاستثمارية لـ((أمانات)) على عوائد المساهمين؟

واصلت محفظتنا الاستثمارية الرائدة من الأصول في القطاعات الصحية والتعليمية تحقيق نتائج قوية، حيث سجلت الإيرادات التي تضاعفت 3 مرات ما بين 2020 و2022 لتصل إلى 513 مليون درهم ليبلغ النمو السنوي المركب 88 %، وفي الفترة نفسها أيضاً تضاعفت الأرباح التشغيلية 8 مرات لتصل إلى 188 مليون درهم، على أن تواصل المحفظة تحقيق المزيد من النمو خلال العام 2023 والأعوام المقبلة بالتوازي مع تنفيذ استراتيجيتنا الخاصة للتوسع الإقليمي واقتناص الفرص الاستثمارية.

كما نتطلع إلى تعظيم القيمة للمساهمين من خلال بناء وتطوير منصات متكاملة ومميزة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وكذلك استكشاف فرص تعزيز الدخل منها، بما في ذلك فرص الطرح العام الأولي في المستقبل القريب للمنصتين.

88.2 مليون درهم الأرباح في 9 أشهر

أعلنت شركة أمانات القابضة عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، حيث ارتفع صافي الربح 73 % على أساس سنوي ليصل إلى 88.2 مليون درهم.

وارتفعت الإيرادات 44 % على أساس سنوي إلى 495.0 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2023، مدفوعة بالأداء القوي لمنصة التعليم التي شهدت نمواً مضاعفاً، وذلك بفضل مساهمة شركة تنمية الإنسان التي تم الاستحواذ عليها أخيراً، وتسجيل عدد قياسي من الطلاب في جامعة ميدلسكس دبي، فيما حققت منصة الرعاية الصحية نمواً 15 % مدفوعاً بالاستحواذ على حصة الأغلبية في سكون الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك، وارتفعت 65 % على أساس سنوي لتصل إلى 173.7 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2023.

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