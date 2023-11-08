Thursday, 09 November 2023 04:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«مالية عجمان» تعزز مهارات المحاسبة المتقدمة للكوادر الحكومية

11/8/2023 7:21:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظّمت دائرة المالية في عجمان، دورة تدريبية حول ((المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم الأداء المالي)) شارك فيها أكثر من 25 موظفاً من المتخصّصين بالشأن المالي في شتّى الجهات الحكومية بالإمارة، وذلك سعياً نحو تعزيز قدراتهم وتمكينهم من الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في المجال المحاسبي وتقييم الأداء، وذلك ترسيخاً لدورها المحوري في رفع مستوى كفاءة الأداء المالي على مستوى حكومة إمارة عجمان عبر إعداد كوادر مؤهلة بأحدث المهارات والمعارف المحاسبية.

وأشار محمد عبد الحميد خليف، مدير مكتب السياسات والاستشارات في الدائرة، إلى أن هذه الورشة هدفت إلى تمكين المشاركين من اكتساب المهارات والمعارف الحديثة في المحاسبة المالية وتقييم الأداء المالي، واطلاعهم على آخر التطورات المالية في مجال المحاسبة، فضلاً عن تزويدهم بمهارات النظام المحاسبي الحكومي، ما يسهم في تعزيز قدراتهم على متابعة الأداء المالي لمؤسساتهم بفاعلية عالية، وتطوير وتنمية مهاراتهم في تقديم التقارير المالية. وأوضح أن الورشة تندرج ضمن سلسلة البرامج التدريبية المتخصّصة التي تلتزم الدائرة بإعدادها؛ لتطوير قدرات الكوادر الحكومية وتنمية مهاراتها في المجال المحاسبي والتخطيط المالي وتقييم الأداء، ما ينعكس إيجاباً على دعم عملية صنع القرارات الإدارية، ويسهم بالنتيجة في تعزيز إدارة الموارد المالية بكفاءة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN08112023000110011019ID1107397394

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث