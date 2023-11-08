«مالية عجمان» تعزز مهارات المحاسبة المتقدمة للكوادر الحكومية

نظّمت دائرة المالية في عجمان، دورة تدريبية حول ((المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم الأداء المالي)) شارك فيها أكثر من 25 موظفاً من المتخصّصين بالشأن المالي في شتّى الجهات الحكومية بالإمارة، وذلك سعياً نحو تعزيز قدراتهم وتمكينهم من الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في المجال المحاسبي وتقييم الأداء، وذلك ترسيخاً لدورها المحوري في رفع مستوى كفاءة الأداء المالي على مستوى حكومة إمارة عجمان عبر إعداد كوادر مؤهلة بأحدث المهارات والمعارف المحاسبية.

وأشار محمد عبد الحميد خليف، مدير مكتب السياسات والاستشارات في الدائرة، إلى أن هذه الورشة هدفت إلى تمكين المشاركين من اكتساب المهارات والمعارف الحديثة في المحاسبة المالية وتقييم الأداء المالي، واطلاعهم على آخر التطورات المالية في مجال المحاسبة، فضلاً عن تزويدهم بمهارات النظام المحاسبي الحكومي، ما يسهم في تعزيز قدراتهم على متابعة الأداء المالي لمؤسساتهم بفاعلية عالية، وتطوير وتنمية مهاراتهم في تقديم التقارير المالية. وأوضح أن الورشة تندرج ضمن سلسلة البرامج التدريبية المتخصّصة التي تلتزم الدائرة بإعدادها؛ لتطوير قدرات الكوادر الحكومية وتنمية مهاراتها في المجال المحاسبي والتخطيط المالي وتقييم الأداء، ما ينعكس إيجاباً على دعم عملية صنع القرارات الإدارية، ويسهم بالنتيجة في تعزيز إدارة الموارد المالية بكفاءة.

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