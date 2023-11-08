3 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي

استحوذت 3 أسهم على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، وهي ((أمانات القابضة)) و((الخليج للملاحة)) و((إعمار العقارية))، أمس، بسيولة ناهزت 145.9 مليون درهم، بـ52.55% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 277.7 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي، أمس، بدعم قطاع السلع الاستهلاكية الذي ارتفع 1.5%، وأغلق المؤشر عند 3965.21 نقطة، منخفضاً بـ0.61%.

وتصدر سهم ((أمانات القابضة)) تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 54.86 مليون درهم، مرتفعاً بـ1.9%، ليغلق عند سعر 1.08 درهم، وذلك بعد إعلان الشركة عن أرباح قوية خلال 9 أشهر.

وقاد سهم ((دبي للمرطبات)) ارتفاعات 13 سهماً بسوق دبي، وارتفع 2.8%، وصعدت في سوق دبي أسهم الوطنية الدولية القابضة 1.6%، والإمارات ريم للاستثمار 1.5%، وبنك السلام- البحرين 1.1%.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9545.68 نقطة، متراجعاً بـ0.06%، وشهد السوق ارتفاع أسهم ((الخليج الاستثمارية)) 14.9%، و((أي دي سي كوربوريشن)) 14.9%، و((الخليج للمشاريع الطبية)) 11.1%، و((غذاء القابضة)) 3.6%.

وحصد سهم ((العالمية القابضة)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي، بأكثر من 221.9 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 102.4 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) جاذباً 87.2 مليون درهم.

توزيعات

واجتذبت الأسهم سيولة قاربت 1.2 مليار درهم، موزعة بواقع 893.8 مليون درهم في سوق أبوظبي، و277.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 286.77 مليون سهم عبر تنفيذ 16.9 ألف صفقة. ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.522 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.856 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و666.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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