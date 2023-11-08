«دبي للطيران» يعزز فرص الأجيال ويدعم الصناعة المحلية

يشكل معرض دبي للطيران 2023، منصة مثالية لاستقطاب المبتكرين والمبدعين، وتوظيف أفكارهم في تحقيق تغييرات جوهرية على مستوى قطاعي الدفاع والطيران، إذ يجمع الحدث رواد قطاع الطيران والمبتكرين، لمناقشة التحديات واستكشاف الفرص، مع تسليط الضوء على حملة ((اصنع في الإمارات)).

ويسهم المعرض بتسريع عملية التحول من خلال تعزيز الابتكار والتعاون لرسم ملامح مستقبل قطاع الطيران. ومن المقرر أن يكون هذا الحدث، بمثابة بوابة للمواهب الناشئة، ومركزاً لقادة القطاع، ومحفزاً لتنمية قطاعات الطيران والفضاء والدفاع.

ويشمل برنامج الفعالية هذا العام، مجموعة واسعة من الجلسات، بهدف إلهام الشباب، وتمكينهم في قطاع الطيران، عبر تزويد الطلبة والخريجين المتميزين والمبدعين من الشباب بالمعارف التي تساعدهم على تمهيد طريقهم المهني في مجال الطيران. وهناك جلسات توجيهية، يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في القطاع، يناقشون خلالها خطط التوظيف الخاصة بهم، ما يتيح الفرصة للباحثين عن العمل، للاطلاع على المتطلبات الوظيفية الخاصة بتلك الوظائف. وسيستعرض رواد القطاع خلال مشاركتهم في المعرض، تجاربهم وأفكارهم بشأن المسارات الوظيفية في قطاع الطيران، مع التركيز على العلوم الأساسية، والمؤهلات الهامة، والفرص الوظيفية الناشئة، فضلاً عن توجيه المحترفين الطموحين نحو مستقبل واعد، لا سيما في ظل التقدم الذي نشهده في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتسجل وكالة الإمارات للفضاء حضورا قويا في المعرض ، وقال إبراهيم القاسم نائب المدير العام للوكالة : ((تهدف منصة ((NextGen)) إلى إعداد قادة المستقبل في قطاع الطيران، وتسهم في توفير فرص استثنائية لطلاب الجامعات ذات الكفاءات العالية في دولة الإمارات الراغبين في بدء مسيرتهم المهنية في مجالي الطيران والفضاء، وتعكس مشاركتنا التزامنا ودعمنا الراسخ لكافة المبادرات التي تهدف إلى دعم الأجيال القادمة في القطاع)).

اصنع في الإمارات

كما يركز المعرض على دعم حملة ((اصنع في الإمارات))، وذلك من خلال توفير منصة مخصصة للشركات العالمية لاستكشاف المزايا التنافسية التي توفرها دولة الإمارات، وذلك من خلال سلسلة من الجلسات النقاشية لكبار المسؤولين التنفيذيين، وتهدف المبادرة الجديدة إلى تعزيز التواصل بين الشركات العالمية والمصنعين في دولة الإمارات، وتقديم المشورة والتوجيه حول تأسيس مراكز تصنيع في الدولة.

وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: ((نستعرض خلال مشاركتنا في المعرض مزايا بيئة الأعمال الجاذبة والتنافسية التي توفرها الإمارات للقطاع الصناعي، والتي نسعى لتكريسها عبر مبادرة ((اصنع في الإمارات))، والتي تعمل على تعزيز مكانة الدولة بمجال الصناعات الحيوية والمتقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تجمع المبادرة بين الابتكار والطموح لتحقيق المزيد من الإنجازات الرائدة في الصناعات الوطنية، بما يشمل تعزيز الإنتاج المحلي، وتحفيز وجذب الاستثمارات)).

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