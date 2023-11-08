«عنان» تكشف عن طائرات ذاتية القيادة مصممة ومنتجة بدبي

أعلنت عنان، شركة التكنولوجيا الإماراتية، إطلاقها أولى طائراتها ذاتية القيادة للتنقل الجوي المتقدم المنتجة والمصنوعة بالكامل في دبي، وتهدف عبرها لتكون أول شركة متخصصة في التنقل الجوي لأغراض تجارية بالطائرات ذاتية القيادة، لتقود بذلك ثورة التحول نحو تبني خدمات التنقل الجوي المتقدم على نطاق واسع في المستقبل.

وجرى تصميم وإنتاج أسطول طائرات الشحن الثقيل الخالية من الانبعاثات الكربونية بوساطة شركة ((عنان)) في دبي، وهي طائرات كهربائية ذاتية القيادة تعتمد على نظام الإقلاع والهبوط العمودي eVTOL، ومخصصة لنقل الأشخاص والبضائع وفقاً لأعلى معايير الأمان والسلامة المناسبة لجميع البيئات والمواقع والاحتياجات المختلفة. وستعرض الشركة للمرة الأولى طائرتها ذاتية القيادة S-120 الصغيرة للشحن، إلى جانب طائرة الشحن الثقيلة S-700 في الجناح رقم 63 في معرض دبي للطيران.

وتمتلك ((عنان)) منظومةً تجمع خبراء إماراتيين وعالميين لإنتاج الطائرات ذاتية القيادة ذات المروحيات المتعددة ((ملتيكوبتر))، والطائرات ثابتة الجناحين من منشأتها التصنيعية في مركز محمد بن راشد للطيران بمنطقة دبي الجنوب، وتعتمد عنان في تصنيع هذه الطائرات على معايير هندسية وتصميمية تضمن تلبيتها المتطلبات واللوائح التنظيمية الصارمة التي تحددها الجهات المختصة بقطاع الطيران.

وبهذه المناسبة، قال راشد حمدان بن خادم النعيمي، رئيس مجلس إدارة ((عنان)): ((تأتي رؤيتنا في عنان متناغمةً مع الاستراتيجيات التي رسمتها دولة الإمارات لتكون محوراً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، وفي وقت تواصل فيه دبي ترسيخ ريادتها حاضنة للتطور والابتكارات التقنية، فإن إطلاق شركة عنان يجسد التزامها الراسخ تحقيق رؤيتها الطموحة)). وأضاف قائلاً: ((في حين يشهد قطاع التنقل الجوي تطوراً ملحوظاً، تفخر شركة عنان بمكانتها الريادية في طليعة ركب هذا التحول المتسارع، وذلك تزامناً مع تركيزنا على رعاية المواهب الإماراتية وتعزيز آفاق الابتكار والإبداع)).

وقال علي العميمي، الرئيس التنفيذي لشركة ((عنان)): ((يأتي إطلاق الشركة متزامناً مع زيادةٍ ملحوظة في الطلب على تحويل التنقل الجوي إلى قطاعٍ أكثر جدوى واستدامةً وقابلية للاستخدام، ويتمثل هدفنا في أن نكون أول شركة تنقل جوي تجاري للطائرات ذاتية القيادة في دبي، وتنطوي هذه الثورة الجديدة على العديد من المزايا التي تشمل تفادي الازدحامات المرورية في نقل الأشخاص وتوصيل البضائع بطريقةٍ أسرع، إلى جانب تقديم المساعدة على الاستجابة لحالات الطوارئ ومراقبة المرافق والمنشآت من بُعد، إلى جانب أنها تخدم قطاع الزراعة والبيئة بشكل مستدام ومُجدٍ بكل المقاييس، فضلاً عن أن القطاع سيسهم بشكل ملحوظ في تحقيق تحولات اقتصادية ومجتمعية جذرية)).

وأضاف: ((باحتسابنا شركة نشأت في دبي، فإننا نتبنى رؤيتها ورسالتها تماشياً مع رؤية باني دبي الحديثة في تحقيق كل ما هو جديد وفريد من نوعه نحو الريادة والتميز، وسنسهم في الوقت ذاته في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والريادة في مجال التنقل الجوي المتقدم)). ووفقاً لتقارير عالمية متخصصة، من المتوقع أن يشهد حجم قطاع التنقل الجوي المتقدم AAM، نمواً ملحوظاً إلى 110 مليارات دولار بحلول سنة 2035.

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