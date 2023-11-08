«كريساليون موبيليتي» تستعرض طائرتها الكهربائية «إنتجريتي»

أعلنت ((كريساليون موبيليتي))، الشركة الإسبانية لتطوير أحدث ابتكارات التنقل الكهربائي وأكثرها كفاءة وأماناً واستدامة، عن نيتها المشاركة لأول مرة في نسخة هذا العام من ((معرض دبي للطيران))، آملة بجذب أنظار العالم إلى طائرتها الكهربائية الجديدة ((إنتجريتي)) التي تعمل بتقنية الإقلاع والهبوط العمودي.

وقال كارلوس بوفيديا ري، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي: ((معرض دبي للطيران)) يوفر منصة عالمية تستعرض أحدث التطورات الثورية التي يشهدها قطاع أعمالنا، ونحن متحمسون لتسليط الضوء على ما تمتلكه طائرة ((إنتجريتي)) من إمكانيات ومزايا تتوافق على نحو مثالي مع برامج الاستدامة المعتمدة في المنطقة. وطورت ((كريساليون موبيليتي))، المعروفة سابقاً باسم ((يومايلز نيكست))، طائرة ((إنتجريتي)) بهدف نقل الركاب والبضائع بين مختلف المواقع والمدن، بما يساهم في ترك بصمة مؤثرة لها في عالم التنقل الجوي وخدمات الطوارئ الطبية وشحن البضائع ونقل السياح.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز