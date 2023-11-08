«فينشيتور ريالتي» تطلق «أكوا ديمور» بـ 1.2 مليار درهم في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة فينشيتور ريالتي إطلاق مشروعها السادس، وهو فيلات أكوا ديمور بقيمة 1.2 مليار درهم في دبي. والمشروع هو الثالث الذي أطلقته الشركة في العام الجاري، بعد البيع الناجح لمشاريعها السابقة.
وسيتم تطوير المشروع في مدينة دبي للعلوم. ويأتي إطلاق مشروع فيلات أكوا ديمور في وقت يشهد فيه قطاع العقارات في دبي طلباً متزايداً على العقارات ذات الرفاهية الميسورة الأسعار. ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الرابع عام 2026. ويتمتع المشروع بموقع مميز.
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