Thursday, 09 November 2023 04:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«فينشيتور ريالتي» تطلق «أكوا ديمور» بـ 1.2 مليار درهم في دبي

11/8/2023 7:21:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة فينشيتور ريالتي إطلاق مشروعها السادس، وهو فيلات أكوا ديمور بقيمة 1.2 مليار درهم في دبي. والمشروع هو الثالث الذي أطلقته الشركة في العام الجاري، بعد البيع الناجح لمشاريعها السابقة.

وسيتم تطوير المشروع في مدينة دبي للعلوم. ويأتي إطلاق مشروع فيلات أكوا ديمور في وقت يشهد فيه قطاع العقارات في دبي طلباً متزايداً على العقارات ذات الرفاهية الميسورة الأسعار. ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الرابع عام 2026. ويتمتع المشروع بموقع مميز.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN08112023000110011019ID1107397388

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث