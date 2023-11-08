«فينشيتور ريالتي» تطلق «أكوا ديمور» بـ 1.2 مليار درهم في دبي

أعلنت شركة فينشيتور ريالتي إطلاق مشروعها السادس، وهو فيلات أكوا ديمور بقيمة 1.2 مليار درهم في دبي. والمشروع هو الثالث الذي أطلقته الشركة في العام الجاري، بعد البيع الناجح لمشاريعها السابقة.

وسيتم تطوير المشروع في مدينة دبي للعلوم. ويأتي إطلاق مشروع فيلات أكوا ديمور في وقت يشهد فيه قطاع العقارات في دبي طلباً متزايداً على العقارات ذات الرفاهية الميسورة الأسعار. ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الرابع عام 2026. ويتمتع المشروع بموقع مميز.

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